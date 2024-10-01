Количество депортаций из Германии в Россию растет
Киев • УНН
С начала 2024 года количество депортаций из Германии в Россию выросло до 32 человек. Это значительное увеличение по сравнению с 7 депортациями в 2023 году, хотя все еще меньше, чем 280 депортаций в 2021 году.
С 2024 года несколько федеральных земель в ФРГ активизировали депортацию людей в Россию, - количество депортаций в текущем году коснулось уже 32 российских граждан. Об этом сообщают исследования WDR и NDR, передает УНН.
Детали
Немецкие власти снова депортируют в РФ, - в этом году их количество снова растет, хотя после полномасштабного нападения российских оккупантов на территорию Украины, депортация в Россию из ФРГ была в значительной степени прекращена.
С января по август 2024 года на родину было депортировано 32 российских гражданина. В 2023 году их было всего семеро, говорится в расследованиях WDR и NDR.
Кроме Баварии и Рейнланд-Пфальца, в этом году депортировали людей в Россию Гессен, Нижняя Саксония, Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Тюрингия, Саксония-Анхальт и Саксония.
По данным Федерального МВД, в 2021 году, до начала агрессивной войны, в Россию было осуществлено 280 депортаций, преимущественно чартерными рейсами, отмечает tagesschau.
Напомним
российские СМИ распространяют дезинформацию о принудительной депортации украинцев призывного возраста из Польши на фронт. Это часть кремлевской пропаганды, которая не имеет документальных подтверждений.
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