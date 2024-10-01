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Кількість депортацій з Німеччини до росії зростає

Кількість депортацій з Німеччини до росії зростає

Київ • УНН

 • 21350 перегляди

З початку 2024 року кількість депортацій з Німеччини до росії зросла до 32 осіб. Це значне збільшення порівняно з 7 депортаціями у 2023 році, хоча все ще менше, ніж 280 депортацій у 2021 році.

З 2024 року кілька федеральних земель у ФРН активізували депортацію людей до Росії, - кількість депортацій у поточному році торкнулася вже 32 російських громадян. Про це повідомляють дослідження WDR і NDR, передає УНН.

Деталі

Німецька влада знову депортує до рф, - цього року їхня кількість знову зростає, хоча після повномасштабного нападу російських окупантів на територію України, депортацію до росії з ФРН було значною мірою припинено.

Із січня до серпня 2024 року на батьківщину було депортовано 32 російських громадянина. У 2023 році їх було всього семеро, йдеться в розслідуваннях WDR і NDR.

Крім Баварії та Рейнланд-Пфальца, цього року депортували людей до Росії Гессен, Нижня Саксонія, Бранденбург, Мекленбург-Передня Померанія, Тюрінгія, Саксонія-Ангальт і Саксонія.

За даними Федерального МВС, 2021 року, до початку агресивної війни, до Росії було здійснено 280 депортацій, переважно чартерними рейсами, зазначає tagesschau.

Нагадаємо 

російські ЗМІ поширюють дезінформацію про примусову депортацію українців призовного віку з Польщі на фронт. Це частина кремлівської пропаганди, яка не має документальних підтверджень.

СБУ повідомила про підозру пушиліну та його спільникам за депортацію понад 30 українських дітей до рф01.10.24, 15:09 • 15263 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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