Кількість депортацій з Німеччини до росії зростає
Київ • УНН
З початку 2024 року кількість депортацій з Німеччини до росії зросла до 32 осіб. Це значне збільшення порівняно з 7 депортаціями у 2023 році, хоча все ще менше, ніж 280 депортацій у 2021 році.
З 2024 року кілька федеральних земель у ФРН активізували депортацію людей до Росії, - кількість депортацій у поточному році торкнулася вже 32 російських громадян. Про це повідомляють дослідження WDR і NDR, передає УНН.
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Німецька влада знову депортує до рф, - цього року їхня кількість знову зростає, хоча після повномасштабного нападу російських окупантів на територію України, депортацію до росії з ФРН було значною мірою припинено.
Із січня до серпня 2024 року на батьківщину було депортовано 32 російських громадянина. У 2023 році їх було всього семеро, йдеться в розслідуваннях WDR і NDR.
Крім Баварії та Рейнланд-Пфальца, цього року депортували людей до Росії Гессен, Нижня Саксонія, Бранденбург, Мекленбург-Передня Померанія, Тюрінгія, Саксонія-Ангальт і Саксонія.
За даними Федерального МВС, 2021 року, до початку агресивної війни, до Росії було здійснено 280 депортацій, переважно чартерними рейсами, зазначає tagesschau.
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