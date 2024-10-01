СБУ повідомила про підозру пушиліну та його спільникам за депортацію понад 30 українських дітей до рф

ukenru
06:19 • 27099 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 71236 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 129557 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 174175 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 136175 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 124299 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 121401 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 156153 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76389 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84707 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
91 %
749 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 63528 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 56542 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 55068 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 55090 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 52096 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 26288 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 174155 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 156148 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 190738 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 525556 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 2363 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 12787 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 39278 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 38455 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 40300 перегляди
Актуальне
СБУ повідомила про підозру пушиліну та його спільникам за депортацію понад 30 українських дітей до рф

СБУ повідомила про підозру пушиліну та його спільникам за депортацію понад 30 українських дітей до рф

Київ • УНН

 • 15263 перегляди

СБУ повідомила про підозру денису пушиліну та його спільникам у депортації 31 дитини з окупованої Донеччини до рф. Дітей вивозили до підмосковного пансіонату, що належить адміністрації путіна.

Служба безпеки повідомила про підозру гауляйтеру Донеччини денису пушиліну та його спільникам, які депортували щонайменше 31 українську дитину до пансіонату путіна у підмосков’ї. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ. 

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення росії неповнолітніх громадян України звозили до пансіонату "Поляни" у підмосков’ї, який входить до структури управління справами президента рф.

Мова йде про 16 неповнолітніх хлопців та 15 дівчат.  Серед них – троє дітей з Маріуполя, яких рашисти примусово забрали у батька, а його відправили до Оленівської колонії. Також з Маріуполя депортували 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Лубінець: 1,5 млн дітей, які перебувають на окупованих територіях, під загрозою депортації12.09.24, 22:14 • 39370 переглядiв

Ще 9 неповнолітніх викрали з дитячих соціальних центрів у містах Шахтарськ та Харцизьк.

Вказівку кремля щодо депортації українських дітей з тимчасово захопленої частини території Донецької області виконував керівник місцевої окупаційної адміністрації рф – денис пушилін.

Для цього він підписав "постанову № 84" про виїзд дітей нібито для "оздоровлення" у медустановах та закладах відпочинку на території росії.

Виконання цієї вказівки гауляйтер доручив своїй "радниці" – елеонорі федоренко та світлані майбороді, яка очолює так звану "службу у справах сім’ї та дітей днр".

Як з’ясувало розслідування, викрадених дітей спочатку звозили до тимчасово окупованого Донецька, потім автобусами переправляли до ростова-на-дону, а далі літаком – до москви.

Звідти неповнолітніх везли до заміського пансіонату адміністрації путіна.

Депортовані росією українські в’язні: юрист розповіла, чи вирішується питання визначення їхнього статусу01.08.24, 15:03 • 108514 переглядiв

У подальшому частину депортованих дітей передали на "виховання" громадянам рф. Зокрема, одну дитину влаштували до родини марії львової-бєлової – уповноваженої президента рф з прав дитини.

На підставі нових задокументованих фактів слідчі СБУ заочно повідомили Пушиліну, Федоренко та Майбороді про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)

- вкзали в СБУ. 

Нагадаємо

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт путіна та його підлеглої за примусову депортацію українських дітей до рф.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
mariupolМаріуполь
donetskДонецьк

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$86,622.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,050.80
Ethereum
$2,055.85