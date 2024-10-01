СБУ повідомила про підозру пушиліну та його спільникам за депортацію понад 30 українських дітей до рф
Київ • УНН
СБУ повідомила про підозру денису пушиліну та його спільникам у депортації 31 дитини з окупованої Донеччини до рф. Дітей вивозили до підмосковного пансіонату, що належить адміністрації путіна.
Служба безпеки повідомила про підозру гауляйтеру Донеччини денису пушиліну та його спільникам, які депортували щонайменше 31 українську дитину до пансіонату путіна у підмосков’ї. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
За даними слідства, після повномасштабного вторгнення росії неповнолітніх громадян України звозили до пансіонату "Поляни" у підмосков’ї, який входить до структури управління справами президента рф.
Мова йде про 16 неповнолітніх хлопців та 15 дівчат. Серед них – троє дітей з Маріуполя, яких рашисти примусово забрали у батька, а його відправили до Оленівської колонії. Також з Маріуполя депортували 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Лубінець: 1,5 млн дітей, які перебувають на окупованих територіях, під загрозою депортації12.09.24, 22:14 • 39370 переглядiв
Ще 9 неповнолітніх викрали з дитячих соціальних центрів у містах Шахтарськ та Харцизьк.
Вказівку кремля щодо депортації українських дітей з тимчасово захопленої частини території Донецької області виконував керівник місцевої окупаційної адміністрації рф – денис пушилін.
Для цього він підписав "постанову № 84" про виїзд дітей нібито для "оздоровлення" у медустановах та закладах відпочинку на території росії.
Виконання цієї вказівки гауляйтер доручив своїй "радниці" – елеонорі федоренко та світлані майбороді, яка очолює так звану "службу у справах сім’ї та дітей днр".
Як з’ясувало розслідування, викрадених дітей спочатку звозили до тимчасово окупованого Донецька, потім автобусами переправляли до ростова-на-дону, а далі літаком – до москви.
Звідти неповнолітніх везли до заміського пансіонату адміністрації путіна.
Депортовані росією українські в’язні: юрист розповіла, чи вирішується питання визначення їхнього статусу01.08.24, 15:03 • 108514 переглядiв
У подальшому частину депортованих дітей передали на "виховання" громадянам рф. Зокрема, одну дитину влаштували до родини марії львової-бєлової – уповноваженої президента рф з прав дитини.
На підставі нових задокументованих фактів слідчі СБУ заочно повідомили Пушиліну, Федоренко та Майбороді про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)
Нагадаємо
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт путіна та його підлеглої за примусову депортацію українських дітей до рф.