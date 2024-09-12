Лубінець: 1,5 млн дітей, які перебувають на окупованих територіях, під загрозою депортації
Київ • УНН
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив про щоденний ризик депортації для 1,5 млн українських дітей під окупацією. За даними порталу "Діти війни", вже депортовано 19 546 дітей.
Щодня 1,5 мільйона українських дітей, які перебувають під окупацією росії, наражаються на ризик депортації. Про це заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець на Саміті перших леді та джентльменів, передає УНН з посиланням на FREEДОМ.
"1,5 млн українських дітей під окупацією росії щодня перебувають під ризиком депортації", - Лубінець
За даними веб-порталу "Діти війни" — 19 546 українських дітей депортовано.
"Українських дітей із окупованих територій відправляють на оздоровлення до російських регіонів, і невідомо, скільки з них повернеться назад", - сказав Лубінець
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