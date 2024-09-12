Лубинец: 1,5 млн детей, находящихся на оккупированных территориях, под угрозой депортации

Ежедневно 1,5 миллиона украинских детей, находящихся под оккупацией россии, подвергаются риску депортации. Об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец на Саммите первых леди и джентльменов, передает УНН со ссылкой на FREEДОМ.

"1,5 млн украинских детей под оккупацией России ежедневно находятся под риском депортации", - Лубинец

По данным веб-портала "Дети войны" - 19 546 украинских детей депортированы.

"Украинских детей с оккупированных территорий отправляют на оздоровление в российские регионы, и неизвестно, сколько из них вернется обратно", - сказал Лубинец

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Ранее

Как сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, по меньшей мере 575 украинских детей убила российская агрессия, более 19,5 тыс. вывезены в РФ.