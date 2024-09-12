Лубинец: 1,5 млн детей, находящихся на оккупированных территориях, под угрозой депортации
Киев • УНН
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о ежедневном риске депортации для 1,5 млн украинских детей под оккупацией. По данным портала "Дети войны", уже депортировано 19 546 детей.
Ежедневно 1,5 миллиона украинских детей, находящихся под оккупацией россии, подвергаются риску депортации. Об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец на Саммите первых леди и джентльменов, передает УНН со ссылкой на FREEДОМ.
"1,5 млн украинских детей под оккупацией России ежедневно находятся под риском депортации", - Лубинец
По данным веб-портала "Дети войны" - 19 546 украинских детей депортированы.
"Украинских детей с оккупированных территорий отправляют на оздоровление в российские регионы, и неизвестно, сколько из них вернется обратно", - сказал Лубинец
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