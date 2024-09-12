рф вбила щонайменше 575 українських дітей - Костін
Київ • УНН
Генпрокурор Костін розповів про зусилля щодо повернення депортованих українських дітей на Саміті перших леді та джентльменів. Україна співпрацює з міжнародними партнерами для розслідування воєнних злочинів проти дітей.
Щонайменше 575 українських дітей вбила російська агресія, понад 19,5 тис. вивезені до рф. Про це Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив на Саміті перших леді та джентльменів передає УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.
"Російська агресія вбила щонайменше 575 українських дітей. Понад 19,5 тисяч – вивезені до рф. В Україні розслідуються 4 тисячі кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів проти дітей. 31 злочинця вже засуджено", - сказав Костін.
Він підкреслив, що Офіс Генпрокурора активно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом, зокрема у справах, пов'язаних з депортацією. Спільно з Міністерством юстиції США, ФБР, Європолом і Євроюстом вживаються всі можливі заходи для пошуку дітей та їхнього повернення на батьківщину.
Нагадаємо
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець прибув на Саміті перших леді та джентльменів. Він наголосив на необхідності рішучих дій міжнародної спільноти для припинення воєнних злочинів росії проти українських дітей.