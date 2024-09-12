Лубінець закликав міжнародну спільноту до рішучих дій проти воєнних злочинів рф щодо українських дітей
Київ • УНН
Омбудсмен Дмитро Лубінець на Саміті перших леді та джентльменів наголосив на необхідності припинення воєнних злочинів росії проти українських дітей. Він закликав міжнародну спільноту посилити зусилля для захисту дітей під час війни.
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець прибув на Саміті перших леді та джентльменів. Він наголосив на необхідності рішучих дій міжнародної спільноти для припинення воєнних злочинів росії проти українських дітей. Про це він повідомив у своєму Telegram, пише УНН.
Уповноважений з прав людини Дмитро Лібнець у своєму виступі зосередився на воєнних злочинах, які росія продовжує чинити проти українських дітей.
"З 2014-го року ми отримуємо трагічні новини про викрадення дітей, насильницьке переміщення їх, всиновлення в російські сімʼї, а також про зміну особистих даних в нових документах маленьких українців", - сказав він.
За його словами, такі злочини порушують не тільки міжнародне право, але й основоположні права дитини на життя, сім'ю та безпеку.
"Міжнародна спільнота має діяти рішуче, ніж будь-коли, посилити зусилля для припинення цих порушень і забезпечити справедливість для постраждалих дітей та їхніх родин.Захист дітей під час війни — це спільна відповідальність, і ми не маємо права залишити це питання без належної уваги. Україна продовжує боротися за життя кожної дитини, і я закликаю всіх міжнародних партнерів долучитися до цього процесу", - сказав Лубінець.
Нагадаємо
Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що кількість учасників четвертого Саміту леді та джентльменів, зросла порівняно з минулим роком, однак для неї важливою є не лише кількість.