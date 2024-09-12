Зеленська про четвертий Саміт леді та джентльменів: фізично нас більше, ніж минулого року

Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що кількість учасників четвертого Саміту леді та джентльменів, зросла порівняно з минулим роком, однак для неї важливою є не лише кількість, а й якість учасників, передає УНН з посиланням на "Ми Україна".

"Фізично нас більше, ніж було минулого року, ми поступово зростаємо. Але для мене важлива не лише кількість, але й якість. Я пишаюся тим, що у нас такі активні і продуктивні джентльмени-члени нашої спільноти. У нас дві дуже активні і яскраві представниці Латинської Америки - це неймовірно, я думаю, що їх буде цікаво послухати, особливо тому що вони занурені в теми, на які ми будемо говорити", - розповіла Олена Зеленська.

Перша леді зазначила, що прибули представники Литви, Естонії, Сербії, Данії, Словенії, Гватемали, Беліза та Фінляндії.

Нагадаємо

На четвертому Саміті перших леді та джентльменів обговорять пошук рішень для захисту дітей від загроз, пов’язаних із війною, зокрема викрадень, індоктринації та мілітаризації росіянами.