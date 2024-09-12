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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленская о четвертом Саммите леди и джентльменов: физически нас больше, чем в прошлом году

Зеленская о четвертом Саммите леди и джентльменов: физически нас больше, чем в прошлом году

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 15:46  •  2439 просмотра

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Первая леди Украины сообщила об увеличении количества участников четвертого Саммита леди и джентльменов. Среди новых представителей - делегаты из Латинской Америки, Литвы, Эстонии и других стран.

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что количество участников четвертого Саммита леди и джентльменов, выросло по сравнению с прошлым годом, однако для нее важно не только количество, но и качество участников, передает УНН со ссылкой на "Мы Украина".

"Физически нас больше, чем было в прошлом году, мы постепенно растем. Но для меня важно не только количество, но и качество. Я горжусь тем, что у нас такие активные и продуктивные джентльмены-члены нашего сообщества. У нас две очень активные и яркие представительницы Латинской Америки - это невероятно, я думаю, что их будет интересно послушать, особенно потому что они погружены в темы, на которые мы будем говорить", - рассказала Елена Зеленская.

Первая леди отметила, что прибыли представители Литвы, Эстонии, Сербии, Дании, Словении, Гватемалы, Белиза и Финляндии.

Напомним 

На четвертом Саммите первых леди и джентльменов обсудят поиск решений для защиты детей от угроз, связанных с войной, в частности похищений, индоктринации и милитаризации россиянами. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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