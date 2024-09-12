Зеленская о четвертом Саммите леди и джентльменов: физически нас больше, чем в прошлом году
Киев • УНН
Первая леди Украины сообщила об увеличении количества участников четвертого Саммита леди и джентльменов. Среди новых представителей - делегаты из Латинской Америки, Литвы, Эстонии и других стран.
Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что количество участников четвертого Саммита леди и джентльменов, выросло по сравнению с прошлым годом, однако для нее важно не только количество, но и качество участников, передает УНН со ссылкой на "Мы Украина".
"Физически нас больше, чем было в прошлом году, мы постепенно растем. Но для меня важно не только количество, но и качество. Я горжусь тем, что у нас такие активные и продуктивные джентльмены-члены нашего сообщества. У нас две очень активные и яркие представительницы Латинской Америки - это невероятно, я думаю, что их будет интересно послушать, особенно потому что они погружены в темы, на которые мы будем говорить", - рассказала Елена Зеленская.
Первая леди отметила, что прибыли представители Литвы, Эстонии, Сербии, Дании, Словении, Гватемалы, Белиза и Финляндии.
Напомним
На четвертом Саммите первых леди и джентльменов обсудят поиск решений для защиты детей от угроз, связанных с войной, в частности похищений, индоктринации и милитаризации россиянами.