Зеленская о четвертом Саммите леди и джентльменов: физически нас больше, чем в прошлом году

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что количество участников четвертого Саммита леди и джентльменов, выросло по сравнению с прошлым годом, однако для нее важно не только количество, но и качество участников, передает УНН со ссылкой на "Мы Украина".

"Физически нас больше, чем было в прошлом году, мы постепенно растем. Но для меня важно не только количество, но и качество. Я горжусь тем, что у нас такие активные и продуктивные джентльмены-члены нашего сообщества. У нас две очень активные и яркие представительницы Латинской Америки - это невероятно, я думаю, что их будет интересно послушать, особенно потому что они погружены в темы, на которые мы будем говорить", - рассказала Елена Зеленская.

Первая леди отметила, что прибыли представители Литвы, Эстонии, Сербии, Дании, Словении, Гватемалы, Белиза и Финляндии.

Напомним

На четвертом Саммите первых леди и джентльменов обсудят поиск решений для защиты детей от угроз, связанных с войной, в частности похищений, индоктринации и милитаризации россиянами.