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Саміт перших леді та джентльменів буде присвячений загрозам для дітей та пошуку рішень - Олена Зеленська

Саміт перших леді та джентльменів буде присвячений загрозам для дітей та пошуку рішень - Олена Зеленська

Київ • УНН

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На Саміті перших леді та джентльменів обговорять захист дітей від викрадень, індоктринації та мілітаризації росіянами. Захід відбудеться 12 вересня в Києві та охопить теми безпеки дітей у різних сферах.

На Саміті перших леді та джентльменів обговорять пошук рішень для захисту дітей від загроз, пов’язаних із війною, зокрема викрадень, індоктринації та мілітаризації росіянами. Про це  розповіді перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю "Ми – Україна", передає кореспондент УНН.

Багато країн переживали чи зараз переживають подібне. Наприклад, війна на Балканах досі дається взнаки жителям Балкан. У всіх – різний досвід. Але глобально мусимо визнати, що міжнародні запобіжники не працюють, треба із цим щось робити.Говоритимемо про загрозу життю і здоров’ю дітей, а також про викрадення, індоктринацію, мілітаризацію наших дітей росіянами. І обов’язково шукатимемо рішення

– зазначила Олена Зеленська.

Перша леді розповіла, що друга панель Саміту буде присвячена безпеці в родині, включаючи захист від фізичного та психологічного насильства, а третя — безпеці в освітній сфері. Зеленська зазначила, що обговорюватимуть не лише фізичну безпеку, а й ментальну, а також захист від булінгу. 

Окрім того, йтиметься про виклики, спричинені війною, зокрема дистанційне навчання та будівництво бомбосховищ для шкіл і садочків. 

Четверта панель буде зосереджена на безпеці дітей у кіберпросторі, а окремий блок присвятять екологічній безпеці. Одну з панелей модеруватиме історикиня Енн Епплбаум, а також очікується виступ актора Майкла Дугласа, посланника миру ООН.

Нагадаємо

У четвер, 12 вересня, в Києві відбудеться масштабний Саміт перших леді та джентльменів, організований Оленою Зеленською. Цьогорічний захід зосередиться на глобальних викликах, з якими стикаються діти в сучасному світі.

Зеленська розкрила стратегію збереження зв'язку з дітьми за кордоном11.09.24, 02:10 • 25249 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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