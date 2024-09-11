Саміт перших леді та джентльменів буде присвячений загрозам для дітей та пошуку рішень - Олена Зеленська

На Саміті перших леді та джентльменів обговорять пошук рішень для захисту дітей від загроз, пов’язаних із війною, зокрема викрадень, індоктринації та мілітаризації росіянами. Про це розповіді перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю "Ми – Україна", передає кореспондент УНН.

Багато країн переживали чи зараз переживають подібне. Наприклад, війна на Балканах досі дається взнаки жителям Балкан. У всіх – різний досвід. Але глобально мусимо визнати, що міжнародні запобіжники не працюють, треба із цим щось робити.Говоритимемо про загрозу життю і здоров’ю дітей, а також про викрадення, індоктринацію, мілітаризацію наших дітей росіянами. І обов’язково шукатимемо рішення