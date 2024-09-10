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Саміт перших леді та джентльменів відбудеться 12 вересня. Зеленська озвучила головні теми та назвала учасників

Саміт перших леді та джентльменів відбудеться 12 вересня. Зеленська озвучила головні теми та назвала учасників

Київ • УНН

 • 22994 перегляди

12 вересня в Києві відбудеться Саміт перших леді та джентльменів, організований Оленою Зеленською. Захід зосередиться на глобальних викликах для дітей, включаючи депортацію, насильство та кібербезпеку.

У четвер, 12 вересня, в Києві відбудеться масштабний Саміт перших леді та джентльменів, організований Оленою Зеленською. Цьогорічний захід зосередиться на глобальних викликах, з якими стикаються діти в сучасному світі. Про це перша леді України повідомила в інтерв’ю "Ми-Україна", передає УНН.

Зеленська окреслила ключові теми саміту: проблеми депортації та примусового переміщення дітей, індоктринація та мілітаризація дітей окупантами. Також будуть обговорюватися виклики у сімейному середовищі, включаючи насильство, розлучення та батьківський кіднепінг.

Освітній простір стане ще одним важливим виміром дискусій, де розглядатимуть не лише фізичну, а й ментальну та психологічну безпеку дітей. Окрему увагу приділять кіберпростору та пов'язаним з ним загрозам для дітей, таким як грумінг, дезінформація та витік особистих даних.

Зеленська повідомила про розширення географії учасників, зокрема, вперше до саміту долучаться представниці Латинської Америки. Серед відомих гостей - журналістка Енн Еплбаум, актор і посол доброї волі ООН Майкл Дуглас, освітній експерт Андреас Шлехер.

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"Більше до нас людей приїде цього року, ніж минулого року фізично. І це чудово, тому що ми розуміємо, що під час війни не всі готові їхати до країни війни", - зазначила перша леді.

Зеленська підкреслила, що всі гості - активні громадські діячі, які розуміють важливість обговорюваних тем та готові підтримати Україну.

"Я думаю, що цей саміт буде набагато цікавішим. Всі гості – це активні громадські діячі. І вони розуміють, що це важливі речі. І вони розуміють, що внесок, особливо коли є така синергія, важливий в загальну справу. З яким настроєм вони їдуть? - Мені здається, з настроєм підтримати, в першу чергу. Тому що так, дійсно, ми зачіпаємо теми, які близькі всім, але ми в епіцентрі", - зауважила вона.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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