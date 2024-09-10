Саміт перших леді та джентльменів відбудеться 12 вересня. Зеленська озвучила головні теми та назвала учасників

У четвер, 12 вересня, в Києві відбудеться масштабний Саміт перших леді та джентльменів, організований Оленою Зеленською. Цьогорічний захід зосередиться на глобальних викликах, з якими стикаються діти в сучасному світі. Про це перша леді України повідомила в інтерв’ю "Ми-Україна", передає УНН.

Зеленська окреслила ключові теми саміту: проблеми депортації та примусового переміщення дітей, індоктринація та мілітаризація дітей окупантами. Також будуть обговорюватися виклики у сімейному середовищі, включаючи насильство, розлучення та батьківський кіднепінг.

Освітній простір стане ще одним важливим виміром дискусій, де розглядатимуть не лише фізичну, а й ментальну та психологічну безпеку дітей. Окрему увагу приділять кіберпростору та пов'язаним з ним загрозам для дітей, таким як грумінг, дезінформація та витік особистих даних.

Зеленська повідомила про розширення географії учасників, зокрема, вперше до саміту долучаться представниці Латинської Америки. Серед відомих гостей - журналістка Енн Еплбаум, актор і посол доброї волі ООН Майкл Дуглас, освітній експерт Андреас Шлехер.

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"Більше до нас людей приїде цього року, ніж минулого року фізично. І це чудово, тому що ми розуміємо, що під час війни не всі готові їхати до країни війни", - зазначила перша леді.

Зеленська підкреслила, що всі гості - активні громадські діячі, які розуміють важливість обговорюваних тем та готові підтримати Україну.

"Я думаю, що цей саміт буде набагато цікавішим. Всі гості – це активні громадські діячі. І вони розуміють, що це важливі речі. І вони розуміють, що внесок, особливо коли є така синергія, важливий в загальну справу. З яким настроєм вони їдуть? - Мені здається, з настроєм підтримати, в першу чергу. Тому що так, дійсно, ми зачіпаємо теми, які близькі всім, але ми в епіцентрі", - зауважила вона.

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