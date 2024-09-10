В четверг, 12 сентября, в Киеве состоится масштабный Саммит первых леди и джентльменов, организованный Еленой Зеленской. Нынешнее мероприятие сосредоточится на глобальных вызовах, с которыми сталкиваются дети в современном мире. Об этом первая леди Украины сообщила в интервью «Мы-Украина», передает УНН.

Зеленская обозначила ключевые темы саммита: проблемы депортации и принудительного перемещения детей, индоктринация и милитаризация детей оккупантами. Также будут обсуждаться вызовы в семейной среде, включая насилие, развод и родительский киднепинг.

Образовательное пространство станет еще одним важным измерением дискуссий, где будут рассматривать не только физическую, но и ментальную и психологическую безопасность детей. Отдельное внимание уделят киберпространству и связанным с ним угрозам для детей, таким как груминг, дезинформация и утечка личных данных.

Зеленская сообщила о расширении географии участников, в частности, впервые к саммиту присоединятся представительницы Латинской Америки. Среди известных гостей - журналистка Энн Эплбаум, актер и посол доброй воли ООН Майкл Дуглас, образовательный эксперт Андреас Шлехер.

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«Больше к нам людей приедет в этом году, чем в прошлом году физически. И это замечательно, потому что мы понимаем, что во время войны не все готовы ехать в страну войны», - отметила первая леди.

Зеленская подчеркнула, что все гости - активные общественные деятели, которые понимают важность обсуждаемых тем и готовы поддержать Украину.

«Я думаю, что этот саммит будет намного интереснее. Все гости - это активные общественные деятели. И они понимают, что это важные вещи. И они понимают, что вклад, особенно когда есть такая синергия, важен в общее дело. С каким настроением они едут? - Мне кажется, с настроением поддержать, в первую очередь. Потому что да, действительно, мы затрагиваем темы, которые близки всем, но мы в эпицентре», - заметила она.

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