Зеленська розкрила стратегію збереження зв'язку з дітьми за кордоном

ukenru
11:37 • 16105 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 38420 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 76201 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 133937 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 177387 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 255988 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 164943 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141646 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128174 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 194309 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 121588 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 57723 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 91290 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 67799 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 53656 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 121588 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 255988 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 194309 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 224806 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 555160 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 3382 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 13741 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 19229 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 24895 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 35880 перегляди
Актуальне
Зеленська розкрила стратегію збереження зв'язку з дітьми за кордоном

Зеленська розкрила стратегію збереження зв'язку з дітьми за кордоном

Київ • УНН

 • 25249 перегляди

Перша леді України поділилася планами підтримки українських дітей за кордоном. Зеленська наголосила на важливості збереження мови, культури та створення українських освітніх та культурних центрів у країнах перебування.

Олена Зеленська, перша леді України, поділилася комплексною стратегією збереження зв'язку з українськими дітьми, які наразі проживають за кордоном через війну. В інтерв’ю "Ми-Україна" вона підкреслила важливість підтримки людських зв'язків та постійного нагадування дітям про їхнє походження, передає УНН.

Деталі

"Це дуже болюче питання може бути для нас в майбутньому, якщо ми зараз дійсно втратимо цю ниточку", - зазначила вона

Перша леді розповіла про розмову з Бріджит Макрон, яка високо оцінила здібності українських дітей у Франції. Зеленська наголосила на важливості збереження української мови та культури, закликаючи до гнучких освітніх програм, які б дозволяли дітям поєднувати навчання в місцевих та українських школах.

Особливу увагу Зеленська приділила досвіду країн Балтії.

"Чудові приклади у нас з країнами Балтії. І в Латвії, і в Литві, і в Естонії є українські школи. Не тільки вечірні якісь, але й повноцінні українські школи. Пані Діана Науседієне, про яку я згадувала раніше, створила в Вільнюсі український центр, де наші вимушені переселенці не просто на початку отримували соціальну підтримку, юридичну підтримку та допомогу різну, а вони збираються для того, щоб займатися творчістю. У них якісь клуби, творчі майстерні. Вони дійсно щось створюють разом. І це єднає, і це не відриває від Батьківщини. Мені здається, якомога більше осередків культурних України і ми маємо шанс не втратити наше молоде покоління", - розповіла перша леді.

Також вона нагадала про проєкт розповсюдження українських книжок серед дітей-переселенців у Європі, спрямований на збереження мовних навичок та культурної ідентичності.

"Авжеж ми не можемо спонукати людей повертатися зараз, поки їм не гарантовано безпеку, але робити все, щоб країна швидко відновлювалася, щоб відновилися школи, медичні заклади, щоб було куди повертатися", - підсумувала перша леді, наголошуючи на важливості відновлення України.

На кожну ракету, на кожен дрон буде відповідь світу: Зеленський звернувся до тих, хто досі хоче допомагати путіну10.09.24, 20:49 • 40568 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійнаКультура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63