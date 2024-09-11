Зеленська розкрила стратегію збереження зв'язку з дітьми за кордоном

Олена Зеленська, перша леді України, поділилася комплексною стратегією збереження зв'язку з українськими дітьми, які наразі проживають за кордоном через війну. В інтерв’ю "Ми-Україна" вона підкреслила важливість підтримки людських зв'язків та постійного нагадування дітям про їхнє походження, передає УНН.

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"Це дуже болюче питання може бути для нас в майбутньому, якщо ми зараз дійсно втратимо цю ниточку", - зазначила вона

Перша леді розповіла про розмову з Бріджит Макрон, яка високо оцінила здібності українських дітей у Франції. Зеленська наголосила на важливості збереження української мови та культури, закликаючи до гнучких освітніх програм, які б дозволяли дітям поєднувати навчання в місцевих та українських школах.

Особливу увагу Зеленська приділила досвіду країн Балтії.

"Чудові приклади у нас з країнами Балтії. І в Латвії, і в Литві, і в Естонії є українські школи. Не тільки вечірні якісь, але й повноцінні українські школи. Пані Діана Науседієне, про яку я згадувала раніше, створила в Вільнюсі український центр, де наші вимушені переселенці не просто на початку отримували соціальну підтримку, юридичну підтримку та допомогу різну, а вони збираються для того, щоб займатися творчістю. У них якісь клуби, творчі майстерні. Вони дійсно щось створюють разом. І це єднає, і це не відриває від Батьківщини. Мені здається, якомога більше осередків культурних України і ми маємо шанс не втратити наше молоде покоління", - розповіла перша леді.

Також вона нагадала про проєкт розповсюдження українських книжок серед дітей-переселенців у Європі, спрямований на збереження мовних навичок та культурної ідентичності.

"Авжеж ми не можемо спонукати людей повертатися зараз, поки їм не гарантовано безпеку, але робити все, щоб країна швидко відновлювалася, щоб відновилися школи, медичні заклади, щоб було куди повертатися", - підсумувала перша леді, наголошуючи на важливості відновлення України.

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