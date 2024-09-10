На кожну ракету, на кожен дрон буде відповідь світу: Зеленський звернувся до тих, хто досі хоче допомагати путіну

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх, хто досі хоче якось допомагати російському диктатору володимиру путіну і запевнив - на кожну ракету, на кожен дрон і на всі ворожі кроки буде відповідь світу, передає УНН.

"... я хочу сказати зараз усім у світі, хто досі хоче якось допомагати Путіну: ми все зробимо не просто для захисту своєї держави та людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати.

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Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир, і на кожну ракету, на кожен дрон і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою й жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, хоч би як було нам складно", - сказав Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

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Президент Зеленський заслухав доповіді розвідки про загрози та можливості для України. Він заявив, що Україна бачить плани москви і буде діяти жорстко у відповідь.