Бачимо, які кроки планують у москві: Зеленський пообіцяв жорсткі дії заради України
Київ • УНН
Президент Зеленський заслухав доповіді розвідки про загрози та можливості для України. Він заявив, що Україна бачить плани москви і буде діяти жорстко у відповідь.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді розвідки і зауважив, що Україна бачить, які кроки планують у москві і буде діяти жорстко, передає УНН.
"Доповіді розвідки – ГУР та Служба зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують у москві, ми будемо діяти відповідно – саме так жорстко, як це треба заради України", - повідомив Зеленський.
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