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Бачимо, які кроки планують у москві: Зеленський пообіцяв жорсткі дії заради України

Бачимо, які кроки планують у москві: Зеленський пообіцяв жорсткі дії заради України

Київ • УНН

 • 19315 перегляди

Президент Зеленський заслухав доповіді розвідки про загрози та можливості для України. Він заявив, що Україна бачить плани москви і буде діяти жорстко у відповідь.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді розвідки і зауважив, що Україна бачить, які кроки планують у москві і буде діяти жорстко, передає УНН.

"Доповіді розвідки – ГУР та Служба зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують у москві, ми будемо діяти відповідно – саме так жорстко, як це треба заради України", - повідомив Зеленський.

Генштаб: на фронті відбулося 148 боєзіткнень на фронті, складна ситуація на Покровському напрямку09.09.24, 01:28 • 23460 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика

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