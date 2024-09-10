Видим, какие шаги планируют в москве: Зеленский пообещал жесткие действия ради Украины
Киев • УНН
Президент Зеленский заслушал доклады разведки об угрозах и возможностях для Украины. Он заявил, что Украина видит планы москвы и будет действовать жестко в ответ.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады разведки и отметил, что Украина видит, какие шаги планируют в москве и будет действовать жестко, передает УНН.
"Доклады разведки - ГУР и Служба внешней разведки. Подробно об имеющихся для Украины возможностях, а также угрозах. Мы видим, какие шаги планируют в москве, мы будем действовать соответственно - именно так жестко, как это надо ради Украины", - сообщил Зеленский.
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