Генштаб: на фронте произошло 148 боестолкновений на фронте, сложная ситуация на Покровском направлении

На фронте произошло 148 боестолкновений. Ситуация остается сложной на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По информации, террористы нанесли 60 авиационных ударов с применением 79 КАБов, 473 удара дронами-камикадзе и осуществили 2768 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: оккупанты трижды атаковали возле Волчанска. ВСУ отбили два штурмовых действия, еще одно боестолкновение продолжается.

На Купянском: Защитники отбили 13 атак противника в районе Синьковки, Степной Новоселки, Глушковки, Лозовой, Мясожаровки и Стельмаховки.

На Лиманском: террористы 12 раз атаковали возле населенных пунктов Невское, Новосадово, Торское, Диброва и Чернещина, в настоящее время идет два боестолкновения.

На Северском: ВСУ отбили 5 штурмовых действий в районах Верхнекаменского, Спирного и Григорьевки. Сейчас в трех локациях еще продолжаются бои.

На Краматорском: оккупанты проявляли активность в районе Андреевки, Майского, Часового Яра, Белой Горы, Предтечино и Клещеевки. Семь попыток противника потеснить наши подразделения оказались тщетными, одна атака продолжается.

На Торецком: враг 17 раз атаковал вблизи населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк, Торецк, Нелиповка и Дружба. Защитники отбили 13 штурмов, четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском: с начала суток в районах населенных пунктов Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки отражено 29 наступательных и штурмовых действий врага. Еще семь боестолкновений продолжаются.

На Кураховском: произошло 25 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровки, Долиновки, Украинская, Георгиевки и Константиновки. Подразделения Сил обороны отбили 20 атак, пять штурмов до сих пор продолжаются.

На Времовском: произошло 2 боестолкновения в направлении Водяного.

На Ореховском: ВСУ отбили 2 атаки противника вблизи Малой Токмачки и Роботино.

Генштаб: відбулося 168 боєзіткнень на фронті, найгарячіше - на Покровському напрямку