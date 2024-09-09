Генштаб: на фронті відбулося 148 боєзіткнень на фронті, складна ситуація на Покровському напрямку
Київ • УНН
На передовій відбулося 148 боєзіткнень. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку.
На фронті відбулося 148 боєзіткнень. Ситуація залишається складною на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За інформацією, терористи завдали 60 авіаційних ударів із застосуванням 79 КАБів, 473 удари дронами-камікадзе та здійснили 2768 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.
Ситуація на напрямках
На Харківському: окупанти тричі атакували біля Вовчанська. ЗСУ відбили дві штурмові дії, ще одне боєзіткнення триває.
На Куп’янському: Захисники відбили 13 атак противника в районі Синьківки, Степової Новосілки, Глушківки, Лозової, Мясожарівки та Стельмахівки.
На Лиманському: терористи 12 разів атакували біля населених пунктів Невське, Новосадове, Торське, Діброва та Чернещина, на даний час точиться два боєзіткнення.
На Сіверському: ЗСУ відбили 5 штурмових дій у районах Верхньокам’янського, Спірного та Григорівки. Наразі, в трьох локаціях ще тривають бої.
На Краматорському: окупанти проявляли активність в районі Андріївки, Майського, Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного та Кліщіївки. Сім спроб противника потіснити наші підрозділи виявились марними, одна атака триває.
На Торецькому: ворог 17 разів атакував поблизу населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк, Торецьк, Неліпівка та Дружба. Захисники відбили 13 штурмів, чотири атаки тривають досі.
На Покровському: з початку доби в районах населених пунктів Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки відбито 29 наступальних та штурмових дій ворога. Ще сім боєзіткнень триває.
На Курахівському: відбулося 25 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Підрозділи Сил оборони відбили 20 атак, п’ять штурмів досі тривають.
На Времівському: відбулося 2 боєзіткнення в напрямку Водяного.
На Оріхівському: ЗСУ відбили 2 атаки противника поблизу Малої Токмачки та Роботиного.
Генштаб: відбулося 168 боєзіткнень на фронті, найгарячіше - на Покровському напрямку07.09.24, 23:52 • 25420 переглядiв