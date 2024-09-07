Генштаб: відбулося 168 боєзіткнень на фронті, найгарячіше - на Покровському напрямку

На фронті відбулося 168 боєзіткнень. На Покровському напрямку ситуація залишається найгарячішою. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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По території України сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 70 авіаударів, скинувши при цьому 90 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 581 дрон-камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї