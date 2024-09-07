Генштаб: відбулося 168 боєзіткнень на фронті, найгарячіше - на Покровському напрямку
Київ • УНН
На фронті відбулося 168 боєзіткнень. Країна-терорист завдала 1 ракетний удар, 70 авіаударів, використала 581 дрон-камікадзе та здійснила понад 3100 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.
На фронті відбулося 168 боєзіткнень. На Покровському напрямку ситуація залишається найгарячішою. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
По території України сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 70 авіаударів, скинувши при цьому 90 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 581 дрон-камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї
Ситуація на напрямках
На Харківському: терористи один раз, за підтримки авіації, штурмували позиції ЗСУ в районі Вовчанська.
На Куп’янському: загарбники 17 разів атакували біля населених пунктів Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки Сил оборони. Ситуація напружена, 10 боєзіткнень триває.
На Лиманському: окупанти 25 разів атакували українських захисників в районах Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви. На цей час продовжуються 3 боєзіткнення.
На Сіверському: противник 7 разів штурмував у районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Триває одне боєзіткнення.
На Краматорському: ЗСУ відбивали 6 спроб ворога просунутись поблизу Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки.
На Торецькому: окупанти, за підтримки авіації, 8 разів атакували неподалік Торецька, Неліпівки та Сухої Балки. Чотири зіткнення ще тривають.
На Покровському: агресор атакував 44 рази. Найбільшу активність проявляв в районі Новогродівки, Михайлівки та Гродівки. Нині тримає ще п’ять боєзіткнень.
На Курахівському: ЗСУ відбили 42 ворожих штурми. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки, Галицинівки та Георгіївки. Триває сім боєзіткнень.
На Времівському: терористи 6 разів штурмували в напрямку Водяного та Вугледару. Українські воїни зупинили шість ворожих атак, ще одна атака - триває.
На Придніпровському: 11 штурмових дій ворога успіху не мали.
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 102 бойових зіткнення, найгарячіше - на Курахівському та Покровському напрямках06.09.24, 17:28 • 15830 переглядiв