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Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 102 бойових зіткнення, найгарячіше - на Курахівському та Покровському напрямках

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 102 бойових зіткнення, найгарячіше - на Курахівському та Покровському напрямках

Київ • УНН

 • 15830 перегляди

За добу відбулося 102 бойових зіткнення. Найактивніші бої на Курахівському напрямку, де ворог 32 рази атакував. Також напружена ситуація на Покровському та інших напрямках.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському та Покровському напрямках. Загалом від початку доби відбулося 102 бойових зіткнення. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, передає УНН.

Сьогодні на Харківському напрямку росіяни здійснили одну атаку поблизу Вовчанська, де наразі триває боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог 12 разів проводив наступальні дії неподалік Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. Вісім атак - зупинено, чотири - продовжуються. Також окупанти вдарили НАРами у район Стельмахівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія дев’ять разів атакувала позиції наших захисників біля Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського та Діброви. П’ять боїв завершено, чотири - триває.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступав поблизу Верхньокам’янського та Спірного. Два боєзіткнення продовжуються поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку противник здійснив три штурмові дії неподалік Григорівки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили атаки ворога.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили п’ять атак - наступали біля Торецька та Неліпівки. Чотири атаки завершено, ще одна - триває.

Крім того, загарбники завдали авіаударів по Торецьку та Дружбі.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка. Найбільш активні дії ворога спостерігаються поблизу Новогродівки, де відбулося більше третини усіх наступальних дій. Загалом, Сили оборони відбили 20 атак, сім боєзіткнень - продовжуються. Втрати противника уточнюються. Також ворог завдав авіаудару у районі Олександрополя.

Напружена ситуація на Курахівському напрямку, де загарбники 32 рази атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Шість боїв досі тривають. 

На Времівському напрямку ворог провів п’ять штурмових дій поблизу Водяного та Старомайорська. Атаки зупинено.

На Придніпровському напрямку відбито п’ять ворожих атак, противник успіху не мав.

"На інших напрямках фронту ситуація без особливих змін", - резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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