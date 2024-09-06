Генштаб о ситуации на фронте: произошло 102 боевых столкновения, горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях

Горячее всего сегодня на Кураховском и Покровском направлениях. Всего с начала суток произошло 102 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

Сегодня на Харьковском направлении россияне совершили одну атаку вблизи Волчанска, где сейчас продолжается боестолкновение.

На Купянском направлении враг 12 раз проводил наступательные действия неподалеку Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки. Восемь атак - остановлены, четыре - продолжаются. Также оккупанты ударили НАРами в район Стельмаховки и Петропавловки.

На Лиманском направлении захватническая армия девять раз атаковала позиции наших защитников возле Новоегоровки, Дружелюбовки, Чернещины, Тернов, Торского и Дибровы. Пять боев завершены, четыре - продолжаются.

На Северском направлении в течение дня враг наступал вблизи Верхнекаменского и Спирного. Два боестолкновения продолжаются вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник совершил три штурмовые действия неподалеку Григорьевки, Часового Яра и Андреевки. Силы обороны отбили атаки врага.

На Торецком направлении оккупанты осуществили пять атак - наступали возле Торецка и Нелиповки. Четыре атаки завершены, еще одна - продолжается.

Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по Торецку и Дружбе.

На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка и Михайловка. Наиболее активные действия врага наблюдаются вблизи Новогродовки, где произошло более трети всех наступательных действий. В общем, Силы обороны отбили 20 атак, семь боестолкновений - продолжаются. Потери противника уточняются. Также враг нанес авиаудар в районе Александрополя.

Напряженная ситуация на Кураховском направлении, где захватчики 32 раза атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Шесть боев до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении враг провел пять штурмовых действий вблизи Водяного и Старомайорска. Атаки остановлены.

На Приднепровском направлении отражено пять вражеских атак, противник успеха не имел.

«На других направлениях фронта ситуация без особых изменений», - резюмировали в Генштабе.