Генштаб: произошло 168 боестолкновений на фронте, горячее всего - на Покровском направлении
Киев • УНН
На фронте произошло 168 боестолкновений. Страна-террорист нанесла 1 ракетный удар, 70 авиаударов, использовала 581 дрон-камикадзе и осуществила более 3100 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.
На фронте произошло 168 боестолкновений. На Покровском направлении ситуация остается самой горячей. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло один ракетный удар с применением одной ракеты, 70 авиаударов, сбросив при этом 90 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 581 дрон-камикадзе и осуществили более 3100 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия
Ситуация на направлениях
На Харьковском: террористы один раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции ВСУ в районе Волчанска.
На Купянском: захватчики 17 раз атаковали возле населенных пунктов Синьковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки Сил обороны. Ситуация напряженная, 10 боестолкновений продолжается.
На Лиманском: оккупанты 25 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы. В настоящее время продолжаются 3 боестолкновения.
На Северском: противник 7 раз штурмовал в районах Спирного, Верхнекаменского и Выемки. Продолжается одно боестолкновение.
На Краматорском: ВСУ отбивали 6 попыток врага продвинуться вблизи Часового Яра, Андреевки и Клещеевки.
На Торецком: оккупанты, при поддержке авиации, 8 раз атаковали неподалеку Торецка, Нелиповки и Сухой Балки. Четыре столкновения еще продолжаются.
На Покровском: агрессор атаковал 44 раза. Наибольшую активность проявлял в районе Новогродовки, Михайловки и Гродовки. Сейчас держит еще пять боестолкновений.
На Кураховском: ВСУ отбили 42 вражеских штурма. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки, Галициновки и Георгиевки. Продолжается семь боестолкновений.
На Времовском: террористы 6 раз штурмовали в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили шесть вражеских атак, еще одна атака - продолжается.
На Приднепровском: 11 штурмовых действий врага успеха не имели.
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 102 бойових зіткнення, найгарячіше - на Курахівському та Покровському напрямках6 сентября 2024, 14:28 • 14554 просмотра