Генштаб: произошло 168 боестолкновений на фронте, горячее всего - на Покровском направлении

На фронте произошло 168 боестолкновений. На Покровском направлении ситуация остается самой горячей. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло один ракетный удар с применением одной ракеты, 70 авиаударов, сбросив при этом 90 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 581 дрон-камикадзе и осуществили более 3100 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: террористы один раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции ВСУ в районе Волчанска.

На Купянском: захватчики 17 раз атаковали возле населенных пунктов Синьковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки Сил обороны. Ситуация напряженная, 10 боестолкновений продолжается.

На Лиманском: оккупанты 25 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы. В настоящее время продолжаются 3 боестолкновения.

На Северском: противник 7 раз штурмовал в районах Спирного, Верхнекаменского и Выемки. Продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском: ВСУ отбивали 6 попыток врага продвинуться вблизи Часового Яра, Андреевки и Клещеевки.

На Торецком: оккупанты, при поддержке авиации, 8 раз атаковали неподалеку Торецка, Нелиповки и Сухой Балки. Четыре столкновения еще продолжаются.

На Покровском: агрессор атаковал 44 раза. Наибольшую активность проявлял в районе Новогродовки, Михайловки и Гродовки. Сейчас держит еще пять боестолкновений.

На Кураховском: ВСУ отбили 42 вражеских штурма. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки, Галициновки и Георгиевки. Продолжается семь боестолкновений.

На Времовском: террористы 6 раз штурмовали в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили шесть вражеских атак, еще одна атака - продолжается.

На Приднепровском: 11 штурмовых действий врага успеха не имели.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 102 бойових зіткнення, найгарячіше - на Курахівському та Покровському напрямках