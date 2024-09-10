На каждую ракету, на каждый дрон будет ответ мира: Зеленский обратился к тем, кто до сих пор хочет помогать путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем, кто до сих пор хочет как-то помогать российскому диктатору владимиру путину и заверил - на каждую ракету, на каждый дрон и на все враждебные шаги будет ответ мира, передает УНН.

"... я хочу сказать сейчас всем в мире, кто до сих пор хочет как-то помогать путину: мы все сделаем не просто для защиты своего государства и людей, а для реальной консолидации мира ради сильных ответов на разжигание войны или любую попытку войну продолжать.

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Абсолютный наш приоритет - это справедливый мир, и на каждую ракету, на каждый дрон и на все вражеские шаги, на каждую попытку сделать эту войну длиннее и жесточе неизбежно будет ответ мира. Мы обеспечим необходимое единство мира, как бы ни было нам сложно", - сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

Ранее

Президент Зеленский заслушал доклады разведки об угрозах и возможностях для Украины. Он заявил, что Украина видит планы москвы и будет действовать жестко в ответ.