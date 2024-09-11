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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленская раскрыла стратегию сохранения связи с детьми за рубежом

Зеленская раскрыла стратегию сохранения связи с детьми за рубежом

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 23:10  •  2522 просмотра

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Первая леди Украины поделилась планами поддержки украинских детей за рубежом. Зеленская подчеркнула важность сохранения языка, культуры и создания украинских образовательных и культурных центров в странах пребывания.

Елена Зеленская, первая леди Украины, поделилась комплексной стратегией сохранения связи с украинскими детьми, которые сейчас проживают за рубежом из-за войны. В интервью «Мы-Украина» она подчеркнула важность поддержания человеческих связей и постоянного напоминания детям об их происхождении, передает УНН.

Детали

«Это очень болезненный вопрос может быть для нас в будущем, если мы сейчас действительно потеряем эту ниточку», - отметила она

Первая леди рассказала о разговоре с Бриджит Макрон, которая высоко оценила способности украинских детей во Франции. Зеленская подчеркнула важность сохранения украинского языка и культуры, призывая к гибким образовательным программам, которые бы позволяли детям сочетать обучение в местных и украинских школах.

Особое внимание Зеленская уделила опыту стран Балтии.

«Замечательные примеры у нас со странами Балтии. И в Латвии, и в Литве, и в Эстонии есть украинские школы. Не только вечерние какие-то, но и полноценные украинские школы. Госпожа Диана Науседиене, о которой я упоминала ранее, создала в Вильнюсе украинский центр, где наши вынужденные переселенцы не просто в начале получали социальную поддержку, юридическую поддержку и помощь разную, а они собираются для того, чтобы заниматься творчеством. У них какие-то клубы, творческие мастерские. Они действительно что-то создают вместе. И это объединяет, и это не отрывает от Родины. Мне кажется, как можно больше ячеек культурных Украины и мы имеем шанс не потерять наше молодое поколение», - рассказала первая леди.

Также она напомнила о проекте распространения украинских книг среди детей-переселенцев в Европе, направленный на сохранение языковых навыков и культурной идентичности.

«Конечно, мы не можем побуждать людей возвращаться сейчас, пока им не гарантирована безопасность, но делать все, чтобы страна быстро восстанавливалась, чтобы восстановились школы, медицинские учреждения, чтобы было куда возвращаться», - подытожила первая леди, подчеркивая важность восстановления Украины.

На кожну ракету, на кожен дрон буде відповідь світу: Зеленський звернувся до тих, хто досі хоче допомагати путіну10 сентября 2024, 17:49 • 22885 просмотров

Лилия Подоляк

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