Саммит первых леди и джентльменов будет посвящен угрозам для детей и поиску решений - Елена Зеленская

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

  •  109036 просмотра
Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

  •  113257 просмотра
Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

  •  112660 просмотра
В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  113199 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  104118 просмотра
публикации
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  72147 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  104118 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  110507 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  133039 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

10 сентября 2024, 10:44  •  133776 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

10 сентября 2024, 09:56  •  100369 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  106303 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  138512 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  123971 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  129418 просмотра
Актуальное
Саммит первых леди и джентльменов будет посвящен угрозам для детей и поиску решений - Елена Зеленская

Саммит первых леди и джентльменов будет посвящен угрозам для детей и поиску решений - Елена Зеленская

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 10:52  •  13496 просмотра

Read in English

На Саммите первых леди и джентльменов обсудят защиту детей от похищений, индоктринации и милитаризации россиянами. Мероприятие состоится 12 сентября в Киеве и охватит темы безопасности детей в различных сферах.

На Саммите первых леди и джентльменов обсудят поиск решений для защиты детей от угроз, связанных с войной, в частности похищений, индоктринации и милитаризации россиянами. Об этом  рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в интервью "Мы - Украина", передает корреспондент УНН.

Многие страны переживали или сейчас переживают подобное. Например, война на Балканах до сих пор дает о себе знать жителям Балкан. У всех - разный опыт. Но глобально должны признать, что международные предохранители не работают, надо с этим что-то делать, будем говорить об угрозе жизни и здоровью детей, а также о похищении, индоктринации, милитаризации наших детей россиянами. И обязательно будем искать решение

- отметила Елена Зеленская.

Первая леди рассказала, что вторая панель Саммита будет посвящена безопасности в семье, включая защиту от физического и психологического насилия, а третья - безопасности в образовательной сфере. Зеленская отметила, что будут обсуждать не только физическую безопасность, но и ментальную, а также защиту от буллинга. 

Кроме того, речь пойдет о вызовах, вызванных войной, в частности дистанционное обучение и строительство бомбоубежищ для школ и садиков. 

Четвертая панель будет сосредоточена на безопасности детей в киберпространстве, а отдельный блок посвятят экологической безопасности. Одну из панелей будет модерировать историк Энн Эпплбаум, а также ожидается выступление актера Майкла Дугласа, посланника мира ООН.

Напомним

В четверг, 12 сентября, в Киеве состоится масштабный Саммит первых леди и джентльменов, организованный Еленой Зеленской. Нынешнее мероприятие сосредоточится на глобальных вызовах, с которыми сталкиваются дети в современном мире.

Зеленська розкрила стратегію збереження зв'язку з дітьми за кордоном10 сентября 2024, 23:10 • 22954 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
Эксклюзив
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
  •  72147 просмотра

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Эксклюзив
Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света
  •  68145 просмотра

Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света

Эксклюзив
Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию
  •  69813 просмотра

Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине
  •  110506 просмотра

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
  •  100437 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
  •  97259 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
  •  100948 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Эксклюзив
Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении
10 сентября 2024, 10:12  •  90006 просмотра

Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных
10 сентября 2024, 08:56  •  76075 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных

Эксклюзив
Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров
10 сентября 2024, 08:23  •  72065 просмотра

Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров

Популярные

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  104118 просмотра
В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  113199 просмотра
Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

  •  112660 просмотра
Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

  •  113257 просмотра
Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

  •  109036 просмотра

Публикации

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  72147 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  104118 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  110507 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  133039 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

10 сентября 2024, 10:44  •  133776 просмотра

Война

Украина ожидает разрешения Британии наносить удары дальнобойным оружием по военным целям в РФ - Шмыгаль

Украина ожидает разрешения Британии наносить удары дальнобойным оружием по военным целям в РФ - Шмыгаль

  •  3673 просмотра
Саммит первых леди и джентльменов будет посвящен угрозам для детей и поиску решений - Елена Зеленская

Саммит первых леди и джентльменов будет посвящен угрозам для детей и поиску решений - Елена Зеленская

  •  13482 просмотра
В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

  •  16822 просмотра
россияне повторно обстреляли Константиновку: есть погибший и 5 раненых

россияне повторно обстреляли Константиновку: есть погибший и 5 раненых

  •  19087 просмотра
Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи с бронетранспортерами

Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи с бронетранспортерами

  •  25912 просмотра

политика

Украина ожидает разрешения Британии наносить удары дальнобойным оружием по военным целям в РФ - Шмыгаль

Украина ожидает разрешения Британии наносить удары дальнобойным оружием по военным целям в РФ - Шмыгаль

  •  3673 просмотра
Саммит первых леди и джентльменов будет посвящен угрозам для детей и поиску решений - Елена Зеленская

Саммит первых леди и джентльменов будет посвящен угрозам для детей и поиску решений - Елена Зеленская

  •  13482 просмотра
В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

  •  16822 просмотра
Зеленский: «план Формулы мира - это план возвращения Крыма»

Зеленский: «план Формулы мира - это план возвращения Крыма»

  •  10607 просмотра
Комитет ВР признал нецелесообразным изготовление школьных медалей за госсредства

Комитет ВР признал нецелесообразным изготовление школьных медалей за госсредства

  •  10124 просмотра

Война

Украина ожидает разрешения Британии наносить удары дальнобойным оружием по военным целям в РФ - Шмыгаль

Украина ожидает разрешения Британии наносить удары дальнобойным оружием по военным целям в РФ - Шмыгаль

  •  3673 просмотра
Саммит первых леди и джентльменов будет посвящен угрозам для детей и поиску решений - Елена Зеленская

Саммит первых леди и джентльменов будет посвящен угрозам для детей и поиску решений - Елена Зеленская

  •  13482 просмотра
В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

  •  16822 просмотра
россияне повторно обстреляли Константиновку: есть погибший и 5 раненых

россияне повторно обстреляли Константиновку: есть погибший и 5 раненых

  •  19087 просмотра
Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи с бронетранспортерами

Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи с бронетранспортерами

  •  25912 просмотра

политика

Украина ожидает разрешения Британии наносить удары дальнобойным оружием по военным целям в РФ - Шмыгаль

Украина ожидает разрешения Британии наносить удары дальнобойным оружием по военным целям в РФ - Шмыгаль

  •  3673 просмотра
Саммит первых леди и джентльменов будет посвящен угрозам для детей и поиску решений - Елена Зеленская

Саммит первых леди и джентльменов будет посвящен угрозам для детей и поиску решений - Елена Зеленская

  •  13482 просмотра
В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

  •  16822 просмотра
Зеленский: «план Формулы мира - это план возвращения Крыма»

Зеленский: «план Формулы мира - это план возвращения Крыма»

  •  10607 просмотра
Комитет ВР признал нецелесообразным изготовление школьных медалей за госсредства

Комитет ВР признал нецелесообразным изготовление школьных медалей за госсредства

  •  10124 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  54497 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  70039 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  66468 просмотра

Экономика

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  72230 просмотра
Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

  •  40107 просмотра
МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

  •  46808 просмотра
Британские экспаты покидают Дубай из-за скупки недвижимости россиянами

Британские экспаты покидают Дубай из-за скупки недвижимости россиянами

  •  38417 просмотра
Стартовали дебаты между Трампом и Харрис: кандидаты обсуждают экономику

Стартовали дебаты между Трампом и Харрис: кандидаты обсуждают экономику

  •  40199 просмотра

Киев

В Киевводоканале ответили, могут ли быть ограничения водоснабжения в Киеве из-за загрязнения Десны

В Киевводоканале ответили, могут ли быть ограничения водоснабжения в Киеве из-за загрязнения Десны

  •  8134 просмотра
Полноценное движение на "синей ветке" метро Киева возобновится 12 сентября - мэр

Полноценное движение на "синей ветке" метро Киева возобновится 12 сентября - мэр

  •  11430 просмотра
Киевводоканал: в районе водозабора вода хорошего качества, внедряют новую технологию

Киевводоканал: в районе водозабора вода хорошего качества, внедряют новую технологию

  •  18471 просмотра
Нападение на священника в Киеве: пострадал митрополит Крымский Климент

Нападение на священника в Киеве: пострадал митрополит Крымский Климент

  •  19500 просмотра
В центре Киева ограничат движение из-за саммита Крымской платформы

В центре Киева ограничат движение из-за саммита Крымской платформы

  •  27068 просмотра