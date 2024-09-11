Саммит первых леди и джентльменов будет посвящен угрозам для детей и поиску решений - Елена Зеленская
Киев • УНН
На Саммите первых леди и джентльменов обсудят защиту детей от похищений, индоктринации и милитаризации россиянами. Мероприятие состоится 12 сентября в Киеве и охватит темы безопасности детей в различных сферах.
На Саммите первых леди и джентльменов обсудят поиск решений для защиты детей от угроз, связанных с войной, в частности похищений, индоктринации и милитаризации россиянами. Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в интервью "Мы - Украина", передает корреспондент УНН.
Многие страны переживали или сейчас переживают подобное. Например, война на Балканах до сих пор дает о себе знать жителям Балкан. У всех - разный опыт. Но глобально должны признать, что международные предохранители не работают, надо с этим что-то делать, будем говорить об угрозе жизни и здоровью детей, а также о похищении, индоктринации, милитаризации наших детей россиянами. И обязательно будем искать решение
Первая леди рассказала, что вторая панель Саммита будет посвящена безопасности в семье, включая защиту от физического и психологического насилия, а третья - безопасности в образовательной сфере. Зеленская отметила, что будут обсуждать не только физическую безопасность, но и ментальную, а также защиту от буллинга.
Кроме того, речь пойдет о вызовах, вызванных войной, в частности дистанционное обучение и строительство бомбоубежищ для школ и садиков.
Четвертая панель будет сосредоточена на безопасности детей в киберпространстве, а отдельный блок посвятят экологической безопасности. Одну из панелей будет модерировать историк Энн Эпплбаум, а также ожидается выступление актера Майкла Дугласа, посланника мира ООН.
Напомним
В четверг, 12 сентября, в Киеве состоится масштабный Саммит первых леди и джентльменов, организованный Еленой Зеленской. Нынешнее мероприятие сосредоточится на глобальных вызовах, с которыми сталкиваются дети в современном мире.
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