Лубинец призвал международное сообщество к решительным действиям против военных преступлений рф в отношении украинских детей
Киев • УНН
Омбудсмен Дмитрий Лубинец на Саммите первых леди и джентльменов отметил необходимость прекращения военных преступлений россии против украинских детей. Он призвал международное сообщество усилить усилия для защиты детей во время войны.
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец прибыл на Саммите первых леди и джентльменов. Он отметил необходимость решительных действий международного сообщества для прекращения военных преступлений россии против украинских детей. Об этом он сообщил в своем Telegram, пишет УНН.
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Либнец в своем выступлении сосредоточился на военных преступлениях, которые россия продолжает совершать против украинских детей.
"С 2014-го года мы получаем трагические новости о похищении детей, насильственном перемещении их, усыновлении в российские семьи, а также об изменении личных данных в новых документах маленьких украинцев", - сказал он.
По его словам, такие преступления нарушают не только международное право, но и основополагающие права ребенка на жизнь, семью и безопасность.
"Международное сообщество должно действовать решительнее, чем когда-либо, усилить усилия для прекращения этих нарушений и обеспечить справедливость для пострадавших детей и их семей.Защита детей во время войны - это общая ответственность, и мы не имеем права оставить этот вопрос без должного внимания. Украина продолжает бороться за жизнь каждого ребенка, и я призываю всех международных партнеров присоединиться к этому процессу", - сказал Лубинец.
Напомним
Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что количество участников четвертого Саммита леди и джентльменов, выросло по сравнению с прошлым годом, однако для нее важно не только количество.