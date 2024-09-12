Лубинец призвал международное сообщество к решительным действиям против военных преступлений рф в отношении украинских детей

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец прибыл на Саммите первых леди и джентльменов. Он отметил необходимость решительных действий международного сообщества для прекращения военных преступлений россии против украинских детей. Об этом он сообщил в своем Telegram, пишет УНН.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Либнец в своем выступлении сосредоточился на военных преступлениях, которые россия продолжает совершать против украинских детей.

"С 2014-го года мы получаем трагические новости о похищении детей, насильственном перемещении их, усыновлении в российские семьи, а также об изменении личных данных в новых документах маленьких украинцев", - сказал он.

По его словам, такие преступления нарушают не только международное право, но и основополагающие права ребенка на жизнь, семью и безопасность.

"Международное сообщество должно действовать решительнее, чем когда-либо, усилить усилия для прекращения этих нарушений и обеспечить справедливость для пострадавших детей и их семей.Защита детей во время войны - это общая ответственность, и мы не имеем права оставить этот вопрос без должного внимания. Украина продолжает бороться за жизнь каждого ребенка, и я призываю всех международных партнеров присоединиться к этому процессу", - сказал Лубинец.

Напомним

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что количество участников четвертого Саммита леди и джентльменов, выросло по сравнению с прошлым годом, однако для нее важно не только количество.