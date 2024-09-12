рф убила по меньшей мере 575 украинских детей - Костин

По меньшей мере, 575 украинских детей убила российская агрессия, более 19,5 тыс. вывезены в РФ. Об этом Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил на Саммите первых леди и джентльменов, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"Российская агрессия убила по меньшей мере 575 украинских детей. Более 19,5 тысяч - вывезены в рф. В Украине расследуются 4 тысячи уголовных производств по фактам военных преступлений против детей. 31 преступник уже осужден", - сказал Костин.

Он подчеркнул, что Офис Генпрокурора активно сотрудничает с Международным уголовным судом, в частности по делам, связанным с депортацией. Совместно с Министерством юстиции США, ФБР, Европолом и Евроюстом принимаются все возможные меры для поиска детей и их возвращения на родину.

Напомним

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец прибыл на Саммите первых леди и джентльменов. Он отметил необходимость решительных действий международного сообщества для прекращения военных преступлений россии против украинских детей.