СБУ сообщила о подозрении пушилину и его сообщникам за депортацию более 30 украинских детей в рф
Киев • УНН
СБУ сообщила о подозрении денису пушилину и его сообщникам в депортации 31 ребенка из оккупированной Донецкой области врф. Детей вывозили в подмосковный пансионат, принадлежащий администрации путина.
Служба безопасности сообщила о подозрении гауляйтеру Донетчины денису пушилину и его сообщникам, которые депортировали по меньшей мере 31 украинского ребенка в пансионат путина в подмосковье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
По данным следствия, после полномасштабного вторжения россии несовершеннолетних граждан Украины свозили в пансионат "Поляны" в подмосковье, который входит в структуру управления делами президента рф.
Речь идет о 16 несовершеннолетних парнях и 15 девушках. Среди них - трое детей из Мариуполя, которых рашисты принудительно забрали у отца, а его отправили в Еленовскую колонию. Также из Мариуполя депортировали 19 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
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Еще 9 несовершеннолетних похитили из детских социальных центров в городах Шахтерск и Харцызск.
Указание кремля по депортации украинских детей с временно захваченной части территории Донецкой области выполнял руководитель местной оккупационной администрации рф - денис пушилин.
Для этого он подписал "постановление № 84" о выезде детей якобы для "оздоровления" в медучреждениях и учреждениях отдыха на территории россии.
Выполнение этого указания гауляйтер поручил своей "советнице" - элеоноре федоренко и светлане майбороде, которая возглавляет так называемую "службу по делам семьи и детей днр".
Как выяснило расследование, похищенных детей сначала свозили во временно оккупированный Донецк, затем автобусами переправляли в ростов-на-дону, а дальше самолетом - в москву.
Оттуда несовершеннолетних везли в загородный пансионат администрации путина.
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В дальнейшем часть депортированных детей передали на "воспитание" гражданам рф. В частности, одного ребенка устроили в семью марии львовской-беловой - уполномоченной президента рф по правам ребенка.
На основании новых задокументированных фактов следователи СБУ заочно сообщили пушилину, федоренко и майбороде о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц)
Напомним
Международный уголовный суд выдал ордера на арест путина и его подчиненной за принудительную депортацию украинских детей в рф.