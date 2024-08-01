Депортированные россией украинские заключенные: юрист рассказала, решается ли вопрос определения их статуса

Государство почему-то не хочет решать вопрос о статусе депортированных россией заключенных с оккупированных территорий Украины. Они не имеют на государственном уровне статуса гражданских заложников. Об этом журналисту УНН сообщила юрист Общественной организации "Защита узников Украины", директор БО "Благотворительный фонд „Социально-правовое развитие" Анна Скрипка.

Мы обращались в Департамент по вопросам исполнения наказаний, в Генеральную прокуратуру, к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, МВД. Перед тем, как озвучивать проблемные вопросы, мы обращались во все органы власти, ходили, пытались все это решить - рассказала Скрипка.

По ее словам, определенные вопросы продвигаются, но очень медленно.

"Возвращение из Грузии ускорилось, вместо 3 месяцев, теперь месяц они в буферной зоне. То есть оно маленькими шагами движется, но очень медленно", - сказала Скрипка.

Заметим, что по данным ОО "Защита заключенных Украины", один из путей возвращения через Грузию. Сейчас большинство украинских заключенных, которые проходят через пункт пропуска "Ларси" в Грузии, освобождаются из колоний Волгоградской области и попадают в ЦВИГ (центры временного содержания нелегальных мигрантов).

Сейчас согласно новым правилам, заключенные без оригиналов документов могут получить временное удостоверение личности в ЦВИГ, что позволяет им выехать из россии. После получения таких удостоверений их депортируют в Грузию через пункт пропуска "Ларси".

На вопрос, на каком этапе решения вопроса о статусе депортированных узников, Скрипка ответила: "Вообще не решается - этот вопрос пока. Нет у этих лиц статуса, как в 2014 году, так и сейчас. Государство почему-то не хочет решать этот вопрос. Мы подавали, как гражданские заложники в Минреинтеграции заявление, чтобы нас признали таковыми, нам было отказано".

Юрист отметила, что было повторно подано заявление.

"Сейчас повторно подали и ждем ответа. Уже приобщили документы, что человек пережил пытки", - сказала Скрипка журналисту УНН.

Во время мероприятия на тему "Украинские заключенные, которых принудительно вывезли в рф: проблемы возвращения", Скрипка назвала проблемы с которыми сталкиваются заключенные после пересечения границы.

Статус депортированных узников

Скрипка на странице ОО "Защита узников Украины" отмечала, что для обеспечения защиты прав депортированных узников необходимо признать их статус на государственном уровне и принять законодательные изменения, которые признают депортированных узников гражданскими заложниками, обеспечат им соответствующий правовой статус и помощь со стороны государства.

Необходимо установить четкие процедуры подачи заявок на получение статуса гражданского заложника, включая возможность пересмотра и апелляции в случае отказа.

Депортированные заключенные, перевезенные заключенные не имеют никакого статуса. У нас они не пленные, не гражданские заложники. То есть государство должно определить статус этим лицам. Это очень важная проблема, мы не имели статус в 2014 году, когда мы потеряли наших заключенных, и сейчас нет ничего. Если гражданские заложники имеют льготы, могут получить 100 тыс. грн, то мы не имеем ничего. Единственная выплата которую нам дали - это 10 800 грн при пересечении границы. И то ее получают только те, кто едет через пункт пропуска "Колотиловка-Покровка", через Грузию узники уже не могут оформиться на эту помощь ООН, потому что они не перешли ту самую границу - рассказала Скрипка во время мероприятия.

Дискриминация

"Дискриминация с которой мы столкнулись прямо в первые дни после пересечения. Потому что с самого начала, так, как они бывшие осужденные их на границе не принимали, как людей. Идут гражданские "Колотиловка-Покровка", им гуманитарку предоставляют, повезли в Сумы, на эвакуационный поезд посадили, в шелтеры поселили. Наших нет. Такси я вызвала из Колотиловки в Сумы, в Сумах заселяла в отель, там потом регистрировала их на эвакуационный поезд, обзванивала Минреинтеграции, чтобы их все же посадили на тот эвакуационный поезд и мы ехали таким образом", - рассказала Скрипка.

По ее словам, эта проблема есть, но в чуть меньших масштабах, потому что они обратились к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека, в Минреинтеграции и стало немного легче, но такие проблемы до сих пор существуют.

Задержание в Украине после возвращения для дальнейшего отбывания наказания

Следующая проблема по словам юристки, это задержание по прибытии людей, у которых не закончился срок наказания по украинскому законодательству.

"Хочу напомнить, что мы виноваты перед ними, что признал министр юстиции Денис Малюська. Когда у человека (осталось не отбытого срока - ред.) больше месяца, то почему к нему не применяют условно-досрочное, льготы никто не отменял. Даже закон не нужно менять, просто нужно применить условно-досрочное освобождение. Это один из путей, как мы можем хоть немного компенсировать этим лицам, то, что мы их не эвакуировали вовремя. Это как предложение и в принципе по закону обязаны это рассмотреть колония, или СИЗО", - сказала Скрипка.

Установление юридического факта отбытия наказания и мобилизация после возвращения

По словам Скрипки, бывшие заключенные, обращаясь в министерство внутренних дел за выпиской о несудимости, получают документы, в которых указано, что сведения об их освобождении отсутствуют. Это значительно усложняет их усилия по восстановлению личных документов, регистрации места жительства, регистрации воинского учета и тому подобное. Кроме того, это препятствует их интеграции в общество и обеспечению базовых прав.

В выписке пишут так: в МВД сведения об увольнении не поступали. Мы делали запросы в департамент, нам сказали идите в суд устанавливайте юридический факт...Зато мобилизовать их могут без паспортов, без увольнения, не доезжая домой. Это уже другая проблема - мобилизация - сказала Скрипка.

Отметим, что нужно помнить, что в россию депортировали заключенных из трех тюремных больниц, две из которых лечили больных туберкулезом.

"Мы не даем этим людям даже полгода отсрочки для сбора документов, для изготовления паспорта и сбора документов для ВВК, потому что это люди больные, больные туберкулезом. Их хватают на улице и везут в ТЦК. Человеку нужно восстановить документы, пройти терапию, а потом мобилизоваться. Им просто нужно время для восстановления, хотя бы минимальное, а его нет. Едет человек, мы его опросили, посадили на поезд, его прям с поезда сняли ТЦК и он даже семью не успел увидеть. Человек только прибыл из оккупации, пережил пытки, приехал домой, а домой не доехал", - рассказала Скрипка.

Отсутствие места жительства

Скрипки отметила, что из-за временной оккупации территорий, где проживали освобожденные лица, возникает проблема с поиском места жительства. Большинство из них не имеют возможности вернуться в свои дома из-за опасности или разрушения жилья.

"Здесь мы снова столкнулись с дискриминацией. Ни в шелторы, нигде их не берут, потому что это бывшие осужденные. Никто не хочет их брать", - сказала Скрипка.

Нежелательные лица в Европе и база SIS

Скрипка отметила, что 3 тыс. человек попали в базу SIS и никто из них не может въехать в Европу.

"У меня есть женщина, которую мы вернули из Мариупольской колонии. Сама она родом из Мариуполя, у нее был муж, ребенок, они эвакуировались в Германию. Сейчас она не может поехать, потому что ее не пускают туда. Вы не желаемые лица, вы в базе SIS", - рассказала Скрипки.

Справочно

По сообщению заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, в первые дни полномасштабного вторжения в оккупации оказались 11 учреждений и почти 3 тысячи тюремного населения и персонала. В Херсонской области уже деоккупированы 4 учреждения - 1 следственный изолятор и три колонии.

По данным ОО "Защита заключенных Украины", из Херсонской области было вывезено около 2000 человек, которые отбывали наказание в местах несвободы. Из Голопристанской и Снигиревской исправительных колоний, где были расположены больницы для больных туберкулезом, и Дарьевской исправительной колонии, где располагалась больница общего заболевания, были вывезены люди, которые находились под ежедневным врачебным наблюдением и получали постоянное лечение.

В местах несвободы на территории рф и временно оккупированных территориях (ВОТ) заключенных пытают и подвергают пыткам, о чем свидетельствуют те, кто вернулся. В том числе происходит принудительная паспортизация заключенных украинцев в течение всего времени содержания.

Пути возвращения депортированных отбывают из России через пункт пропуска "Колотиловка-Покровка". Второй путь возвращения через Грузию.