Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18276 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129446 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123619 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125055 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123891 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127162 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190280 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76713 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163964 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Центри допомоги українцям за кордоном: вже відомо про перший хаб у Берліні, в уряді обіцяють наступні практичні кроки

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Кількість депортацій з Німеччини до росії зростає

З початку 2024 року кількість депортацій з Німеччини до росії зросла до 32 осіб. Це значне збільшення порівняно з 7 депортаціями у 2023 році, хоча все ще менше, ніж 280 депортацій у 2021 році.

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Берлін планує створити 16 нових центрів для біженців: що відомо

Берлін планує побудувати 16 нових центрів для біженців з житлом контейнерного типу на понад 6 000 осіб і розширити колишній центр аеропорту Тегель на 1 000 місць.

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