Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини

Кількість депортацій з Німеччини до росії зростає

З початку 2024 року кількість депортацій з Німеччини до росії зросла до 32 осіб. Це значне збільшення порівняно з 7 депортаціями у 2023 році, хоча все ще менше, ніж 280 депортацій у 2021 році.