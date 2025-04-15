Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини

В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі
для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.
У Берліні створять перший центр "Хаб єдності" для українських біженців у Німеччині. Заклад надаватиме культурні можливості, мовні
курси та допомогу у працевлаштуванні.
З початку 2024 року кількість депортацій з Німеччини до росії зросла до 32 осіб. Це значне збільшення порівняно з 7 депортаціями у
2023 році, хоча все ще менше, ніж 280 депортацій у 2021 році.
Німеччина створила робочу групу з протидії дезінформаційним кампаніям, особливо спонсорованим росією, спрямованим на підрив
демократії та сіяння розбрату, з акцентом на моніторингу та викритті фейкових акаунтів і операцій у соціальних мережах.
Німеччина запевняє, що українські чоловіки не будуть позбавлені статусу біженця в країні, незважаючи на рішення України тимчасово
призупинити консульське обслуговування чоловіків у віці 18-60 років за кордоном.
Берлін планує побудувати 16 нових центрів для біженців з житлом контейнерного типу на понад 6 000 осіб і розширити колишній центр
аеропорту Тегель на 1 000 місць.
За оцінками Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, в країні проживає понад тисячу членів італійських мафіозних
угруповань. Залучення мафії відзначається у сфері громадського харчування, харчовій та автомобільній промисловості.
Німеччина підтримує позицію України щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних спортивних змагань,
включаючи Олімпійські ігри.