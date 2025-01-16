Центри допомоги українцям за кордоном: вже відомо про перший хаб у Берліні, в уряді обіцяють наступні практичні кроки

У Берліні створять перший центр "Хаб єдності" для українських біженців у Німеччині. Заклад надаватиме культурні можливості, мовні курси та допомогу у працевлаштуванні.

Під час засідання українсько-німецької урядової групи оголошено про створення першого з мережі центрів "Хаб єдності" (Unity Hub). Такі установи буде відкрито у ФРН. Про це передає УНН із посиланням на Міністерство національної єдності України. Деталі Під час зустрічі Віцепрем’єр-міністра України-Міністра національної єдності України Олексія Чернишова спільно з Міністеркою внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер були обговорені практичні кроки щодо створення Unity Hub для українців у Берліні. Наші партнери не лише підтримують цю ініціативу, а й активно долучені до її реалізації. Наразі вже запропоновані потенційні локації для створення першого такого осередку у столиці ФРН - підкреслив Віцепрем’єр-міністр України. Про створення першого з мережі центрів "Хаб єдності" (Unity Hub) оголосила також глава МВС ФРН Ненсі Фезер. Заклади покликані слугувати точкою контакту для українських біженців у Німеччині, надавати культурні можливості, пропонувати уроки мови та культури, надавати підтримку в пошуку роботи в Україні та Німеччині. За даними німецького МВС, наразі в Німеччині проживають близько 1,24 млн українців, які втекли від розв'язаної рф війни. Понад 350 000 з них - діти та молоді люди віком до 18 років. Серед дорослих українських біженців понад 60% становлять жінки, вказує МВС ФРН. Нагадаємо Українцям, які перебувають за кордоном, держава готова запропонувати роботу на оборонних підприємствах із можливістю бронювання від мобілізації. Про це розповів міністр національної єдності України Олексій Чернишов у коментарі "Радіо Свобода". 61% українських біженців планують повернутися в Україну, коли буде безпечно. ООН працює з урядом над забезпеченням житлом та працевлаштуванням для майбутніх репатріантів. Комісар ООН: понад 60% українських біженців готові повернутися додому, коли буде безпечно