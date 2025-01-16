Центри допомоги українцям за кордоном: вже відомо про перший хаб у Берліні, в уряді обіцяють наступні практичні кроки

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 29454 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 44622 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 62061 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 107088 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 132794 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 128834 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 145665 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173419 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220236 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176317 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 106891 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 112823 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 145837 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 128705 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 105262 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 30000 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 51419 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 199242 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 196997 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 328092 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 18625 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 22174 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 69185 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 97137 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 92848 перегляди
Актуальне
Центри допомоги українцям за кордоном: вже відомо про перший хаб у Берліні, в уряді обіцяють наступні практичні кроки

Центри допомоги українцям за кордоном: вже відомо про перший хаб у Берліні, в уряді обіцяють наступні практичні кроки

Київ • УНН

 • 57032 перегляди

У Берліні створять перший центр "Хаб єдності" для українських біженців у Німеччині. Заклад надаватиме культурні можливості, мовні курси та допомогу у працевлаштуванні.

Під час засідання українсько-німецької урядової групи оголошено про створення першого з мережі центрів "Хаб єдності" (Unity Hub). Такі установи буде відкрито у ФРН.

Про це передає УНН із посиланням на Міністерство національної єдності України.

Деталі

Під час зустрічі Віцепрем’єр-міністра України-Міністра національної єдності України Олексія Чернишова спільно з Міністеркою внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер були обговорені практичні кроки щодо створення Unity Hub для українців у Берліні.

Наші партнери не лише підтримують цю ініціативу, а й активно долучені до її реалізації. Наразі вже запропоновані потенційні локації для створення першого такого осередку у столиці ФРН

- підкреслив Віцепрем’єр-міністр України. 
Image

Про створення першого з мережі центрів "Хаб єдності" (Unity Hub) оголосила також глава МВС ФРН Ненсі Фезер.

Заклади покликані слугувати точкою контакту для українських біженців у Німеччині, надавати культурні можливості, пропонувати уроки мови та культури, надавати підтримку в пошуку роботи в Україні та Німеччині. 

За даними німецького МВС, наразі в Німеччині проживають близько 1,24 млн українців, які втекли від розв'язаної рф війни.

Image

Понад 350 000 з них - діти та молоді люди віком до 18 років. Серед дорослих українських біженців понад 60% становлять жінки, вказує МВС ФРН.

Нагадаємо

Українцям, які перебувають за кордоном, держава готова запропонувати роботу на оборонних підприємствах із можливістю бронювання від мобілізації. Про це розповів міністр національної єдності України Олексій Чернишов у коментарі "Радіо Свобода".

61% українських біженців планують повернутися в Україну, коли буде безпечно. ООН працює з урядом над забезпеченням житлом та працевлаштуванням для майбутніх репатріантів.

Комісар ООН: понад 60% українських біженців готові повернутися додому, коли буде безпечно16.01.25, 15:30 • 41701 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоПолітикаНаші за кордоном
federalne-ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-nimechchynaФедеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна
berlinБерлін

Звернутися з питань розміщення реклами