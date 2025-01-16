Центры помощи украинцам за рубежом: уже известно о первом хабе в Берлине, в правительстве обещают следующие практические шаги

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Киев  •  УНН

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В Берлине создадут первый центр «Хаб единства» для украинских беженцев в Германии. Заведение будет предоставлять культурные возможности, языковые курсы и помощь в трудоустройстве.

Во время заседания украинско-немецкой правительственной группы объявлено о создании первого из сети центров "Хаб единства" (Unity Hub). Такие учреждения будут открыты в ФРГ.

Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство национального единства Украины.

Детали

Во время встречи Вице-премьер-министра Украины-Министра национального единства Украины Алексея Чернышова совместно с Министром внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер были обсуждены практические шаги по созданию Unity Hub для украинцев в Берлине.

Наши партнеры не только поддерживают эту инициативу, но и активно приобщены к ее реализации. Сейчас уже предложены потенциальные локации для создания первого такого центра в столице ФРГ

- подчеркнул Вице-премьер-министр Украины. 
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О создании первого из сети центров "Хаб единства" (Unity Hub) объявила также глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

Заведения призваны служить точкой контакта для украинских беженцев в Германии, предоставлять культурные возможности, предлагать уроки языка и культуры, оказывать поддержку в поиске работы в Украине и Германии. 

По данным немецкого МВД, сейчас в Германии проживают около 1,24 млн украинцев, которые сбежали от развязанной рф войны.

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Более 350 000 из них - дети и молодые люди в возрасте до 18 лет. Среди взрослых украинских беженцев более 60% составляют женщины, указывает МВД ФРГ.

Напомним,

Украинцам, которые находятся за рубежом, государство готово предложить работу на оборонных предприятиях с возможностью бронирования от мобилизации. Об этом рассказал министр национального единства Украины Алексей Чернышов в комментарии "Радио Свобода".

61% украинских беженцев планируют вернуться в Украину, когда будет безопасно. ООН работает с правительством над обеспечением жильем и трудоустройством для будущих репатриантов.

Комиссар ООН: более 60% украинских беженцев готовы вернуться домой, когда будет безопасно16.01.25, 15:30 • 12766 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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