Комиссар ООН: более 60% украинских беженцев готовы вернуться домой когда будет безопасно

Большинство украинских беженцев стремятся вернуться домой, как только в Украине будет безопасно. По данным опроса, 61% из них готовы вернуться, когда создадутся соответствующие условия. Об этом рассказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

"Сегодня утром на очень конструктивной встрече, которую мы имели с премьер-министром, мы обсуждали то, что целью является, конечно, не только обеспечение того, чтобы эти люди оставались навсегда беженцами. Целью является создать условия, чтобы эти люди возвращались в Украину. В этом нуждается Украина, и это то, что и хочет большинство беженцев согласно нашему опросу: 61% беженцев хотят вернуться в Украину, как только будут установлены безопасные условия в Украине", - сказал Гранди.

Он отметил, что уже сейчас хотят начать работать над вопросом обеспечения жильем и трудоустройством. По словам Гранди, этим утром он встречался с заместителем министра экономики, поскольку они стремятся поддержать правительственные украинские программы, направленные на создание условий для увеличения возможностей трудоустройства, в частности программы повышения квалификации и создания рабочих мест. Он также добавил, что сотрудничают с правительством в вопросах жилья и жилищных условий.

Напомним

Организация Объединенных Наций планирует привлечь более 2,6 млрд долларов для помощи украинцам в 2025 году.