ООН планує виділити Україні упродовж року рекордну суму допомоги
Київ • УНН
ООН затвердила план із залучення понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році. Також обговорено з керівництвом ООН план гуманітарних потреб - він включає програми з розмінування території України.
План із залучення декількох мільярдів долларів для потреб українців вже затверджено глобальною міжнародною організацією.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу прем‘єр-міністра України.
Деталі
Організація Об'єднаних Націй планує залучити понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році. Це передбачає план, затверджений організацією.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що реалізацію вже обговорено з заступником Генсека ООН з гуманітарних питань, Координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером та Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
Ідеться про План гуманітарних потреб та реагування ООН в Україні у 2025 році
Шмигаль також повідомив, що всі програми допомоги для українців мають бути продовжені. Окремо прем'єр наголосив, що Україна розраховує на вагомий внесок ООН у гуманітарне розмінування України у 2025 році, - "зокрема шляхом започаткування нових програм і проєктів".
Нагадаємо
УНН передавав, що Естонія надасть Україні черговий пакет військової допомоги у розмірі 0,25% ВВП у першій половині 2025 року. Міністр закордонних справ Естонії підтвердив, що підтримка країни продовжує зростати.
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