ООН планує виділити Україні упродовж року рекордну суму допомоги

План із залучення декількох мільярдів долларів для потреб українців вже затверджено глобальною міжнародною організацією.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу прем‘єр-міністра України.

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Організація Об'єднаних Націй планує залучити понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році. Це передбачає план, затверджений організацією.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що реалізацію вже обговорено з заступником Генсека ООН з гуманітарних питань, Координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером та Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Ідеться про План гуманітарних потреб та реагування ООН в Україні у 2025 році