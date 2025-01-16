Глава ООН привітав угоду про припинення вогню та звільнення заручників у Газі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив із заявою, у який привітав досягнення угоди про припинення вогню в секторі Гази та звільнення заручників. Про це повідомляє пресслужба ООН, пише УНН.

Їх непохитна прихильність до пошуку дипломатичного рішення мала вирішальне значення для досягнення цього прориву. Я закликаю усі відповідні сторони виконати свої зобов'язання та забезпечити повну реалізацію цієї угоди - йдеться у заяві Генсека.

Глава ООН нагадав, що закликав до негайного припинення вогню та безумовного звільнення всіх заручників із самого початку конфлікту.

Нашим пріоритетом має бути полегшення величезних страждань, спричинених цим конфліктом. Організація Об'єднаних Націй готова підтримати реалізацію цієї угоди - сказав Гутерріш,

Він додав, що ООН також готова розширити масштаби постачання гуманітарної допомоги палестинцям. Він висловив сподівання, що припинення вогню допоможе усунути перешкоди у сфері безпеки та політичні перешкоди для доставки допомоги по всій Газі. Він назвав гуманітарну ситуацію у секторі "катастрофічної".

Нагадаємо

Було досягнуто угоди про припинення вогню в секторі Газа з умовою звільнення 33 ізраїльських заручників. В обмін Ізраїль звільнить сотні палестинських в'язнів і дозволить доставку гуманітарної допомоги.