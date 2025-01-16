Глава ООН приветствовал соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением, в котором приветствовал достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение заложников. Об этом сообщает пресс-служба ООН, пишет УНН.

Их непоколебимая приверженность к поиску дипломатического решения имела решающее значение для достижения этого прорыва. Я призываю все соответствующие стороны выполнить свои обязательства и обеспечить полную реализацию этого соглашения - говорится в заявлении Генсека.

Глава ООН напомнил, что призывал к немедленному прекращению огня и безусловному освобождению всех заложников с самого начала конфликта.

Нашим приоритетом должно быть облегчение огромных страданий, вызванных этим конфликтом. Организация Объединенных Наций готова поддержать реализацию этого соглашения - сказал Гутерриш,

Он добавил, что ООН также готова расширить масштабы поставок гуманитарной помощи палестинцам. Он выразил надежду, что прекращение огня поможет устранить препятствия в сфере безопасности и политические препятствия для доставки помощи по всей Газе. Он назвал гуманитарную ситуацию в секторе "катастрофической".

Напомним

Было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа с условием освобождения 33 израильских заложников. В обмен Израиль освободит сотни палестинских заключенных и разрешит доставку гуманитарной помощи.