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Глава ООН приветствовал соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Газе

Глава ООН приветствовал соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Газе

Киев  •  УНН

 • 2592 просмотра

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Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. ООН готова расширить гуманитарную помощь и поддержать реализацию соглашения для преодоления «катастрофической» ситуации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением, в котором приветствовал достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение заложников. Об этом сообщает пресс-служба ООН, пишет УНН.

Их непоколебимая приверженность к поиску дипломатического решения имела решающее значение для достижения этого прорыва. Я призываю все соответствующие стороны выполнить свои обязательства и обеспечить полную реализацию этого соглашения

- говорится в заявлении Генсека.

Глава ООН напомнил, что призывал к немедленному прекращению огня и безусловному освобождению всех заложников с самого начала конфликта.

Нашим приоритетом должно быть облегчение огромных страданий, вызванных этим конфликтом. Организация Объединенных Наций готова поддержать реализацию этого соглашения

- сказал Гутерриш,

Он добавил, что ООН также готова расширить масштабы поставок гуманитарной помощи палестинцам. Он выразил надежду, что прекращение огня поможет устранить препятствия в сфере безопасности и политические препятствия для доставки помощи по всей Газе. Он назвал гуманитарную ситуацию в секторе "катастрофической".

Напомним

Было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа с условием освобождения 33 израильских заложников. В обмен Израиль освободит сотни палестинских заключенных и разрешит доставку гуманитарной помощи.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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