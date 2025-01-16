Глава ООН приветствовал соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Газе
Киев • УНН
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. ООН готова расширить гуманитарную помощь и поддержать реализацию соглашения для преодоления «катастрофической» ситуации.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением, в котором приветствовал достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение заложников. Об этом сообщает пресс-служба ООН, пишет УНН.
Их непоколебимая приверженность к поиску дипломатического решения имела решающее значение для достижения этого прорыва. Я призываю все соответствующие стороны выполнить свои обязательства и обеспечить полную реализацию этого соглашения
Глава ООН напомнил, что призывал к немедленному прекращению огня и безусловному освобождению всех заложников с самого начала конфликта.
Нашим приоритетом должно быть облегчение огромных страданий, вызванных этим конфликтом. Организация Объединенных Наций готова поддержать реализацию этого соглашения
Он добавил, что ООН также готова расширить масштабы поставок гуманитарной помощи палестинцам. Он выразил надежду, что прекращение огня поможет устранить препятствия в сфере безопасности и политические препятствия для доставки помощи по всей Газе. Он назвал гуманитарную ситуацию в секторе "катастрофической".
Напомним
Было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа с условием освобождения 33 израильских заложников. В обмен Израиль освободит сотни палестинских заключенных и разрешит доставку гуманитарной помощи.