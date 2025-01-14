Наступний пакет допомоги від Естонії надійде у першій половині 2025 року
Київ • УНН
Естонія надасть Україні черговий пакет військової допомоги у розмірі 0,25% ВВП у першій половині 2025 року. Міністр закордонних справ Естонії підтвердив, що підтримка країни продовжує зростати.
Наступний пакет військової допомоги від Естонії надійде в Україну вже в першій половині 2025 року. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою, передає УНН.
Ми обіцяли й надаємо щорічну військову підтримку в розмірі 0,25% ВВП. А наступний пакет прийде вже в першій половині цього року
Він наголосив, що український народ може розраховувати на Естонію, тому що "наша підтримка не зменшується, а навпаки, зростає, і ми розуміємо, що ви боретеся не лише за свою свободу і незалежність, але ви боретеся навіть не за нашу свободу і незалежність, а ви боретеся замість нас, і це дуже важлива ментальна позиція, і я думаю, що там, де ми знаходимося, і ми наполегливо відстоюємо думку, що ми повинні підтримувати Україну на довгостроковій основі".
Він також нагадав, що Естонія в розрахунку на душу населення надала одну з найсильніших підтримок Україні на військовому, а також на гуманітарному рівні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки України всіма політсилами Німеччини та зазначив, що ризики не захистити Україну сьогодні - це значить думати, як захищати себе завтра.