Наступний пакет допомоги від Естонії надійде у першій половині 2025 року

Наступний пакет військової допомоги від Естонії надійде в Україну вже в першій половині 2025 року. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою, передає УНН.

Ми обіцяли й надаємо щорічну військову підтримку в розмірі 0,25% ВВП. А наступний пакет прийде вже в першій половині цього року - сказав Цахкна.

Він наголосив, що український народ може розраховувати на Естонію, тому що "наша підтримка не зменшується, а навпаки, зростає, і ми розуміємо, що ви боретеся не лише за свою свободу і незалежність, але ви боретеся навіть не за нашу свободу і незалежність, а ви боретеся замість нас, і це дуже важлива ментальна позиція, і я думаю, що там, де ми знаходимося, і ми наполегливо відстоюємо думку, що ми повинні підтримувати Україну на довгостроковій основі".

Він також нагадав, що Естонія в розрахунку на душу населення надала одну з найсильніших підтримок Україні на військовому, а також на гуманітарному рівні.

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