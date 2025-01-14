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Следующий пакет помощи от Эстонии поступит в первой половине 2025 года

Следующий пакет помощи от Эстонии поступит в первой половине 2025 года

Киев  •  УНН

 • 11042 просмотра

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Эстония предоставит Украине очередной пакет военной помощи в размере 0,25% ВВП в первой половине 2025 года. Министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что поддержка страны продолжает расти.

Следующий пакет военной помощи от Эстонии поступит в Украину уже в первой половине 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой, передает УНН.

Мы обещали и предоставляем ежегодную военную поддержку в размере 0,25% ВВП. А следующий пакет придет уже в первой половине этого года 

- сказал Цахкна.

Он подчеркнул, что украинский народ может рассчитывать на Эстонию, потому что "наша поддержка не уменьшается, а наоборот, растет, и мы понимаем, что вы боретесь не только за свою свободу и независимость, но вы боретесь даже не за нашу свободу и независимость, а вы боретесь вместо нас, и это очень важная ментальная позиция, и я думаю, что там, где мы находимся, и мы настойчиво отстаиваем мнение, что мы должны поддерживать Украину на долгосрочной основе".

Он также напомнил, что Эстония в расчете на душу населения оказала одну из самых сильных поддержек Украине на военном, а также на гуманитарном уровне.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность поддержки Украины всеми политсилами Германии и отметил, что риски не защитить Украину сегодня - это значит думать, как защищать себя завтра.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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