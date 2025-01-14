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Зеленський пояснив, чому всім політсилам Німеччини важливо підтримувати Україну

Київ • УНН

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Президент України обговорив з міністром оборони Німеччини важливість підтримки України всіма політсилами. Зеленський наголосив, що Україна захищає не лише себе, а й європейські цінності.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки України всіма політсилами Німеччини та зазначив, що ризики не захистити Україну сьогодні - це значить думати, як захищати себе завтра. Про це Зеленський заявив під час зустрічі із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи непокоїть Зеленського той факт, що нині ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" - друга за популярністю в рейтингах, він зазначив: "Більшість людей погоджуються з тим, що Україна захищає не тільки себе, а захищає цінності, захищає Європу".

"Всі, незважаючи на свою риторику, погоджуються в Європі, США… більшість людей погоджуються з тим, що Україна захищає не тільки себе, а захищає цінності, захищає Європу. Наші люди - військові передусім - захищають усіх незалежно на якому вони місці. Мені здається це найголовніше. Безумовно, ми захищаємо життя, демократію і свободу, і викликів у світі дуже багато. Мені здається, що ризики не захистити Україну сьогодні - це значить думати, як захищати себе завтра. Я думаю, це також важливий аргумент", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

У Німеччині ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на з'їзді у місті Різа у Саксонії у неділю, 12 січня, не включила до своєї передвиборчої програми пункт із засудженням російського вторгнення в Україну.

Павло Башинський

Павло Башинський

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volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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