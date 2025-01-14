Зеленський пояснив, чому всім політсилам Німеччини важливо підтримувати Україну

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки України всіма політсилами Німеччини та зазначив, що ризики не захистити Україну сьогодні - це значить думати, як захищати себе завтра. Про це Зеленський заявив під час зустрічі із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, чи непокоїть Зеленського той факт, що нині ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" - друга за популярністю в рейтингах, він зазначив: "Більшість людей погоджуються з тим, що Україна захищає не тільки себе, а захищає цінності, захищає Європу".

"Всі, незважаючи на свою риторику, погоджуються в Європі, США… більшість людей погоджуються з тим, що Україна захищає не тільки себе, а захищає цінності, захищає Європу. Наші люди - військові передусім - захищають усіх незалежно на якому вони місці. Мені здається це найголовніше. Безумовно, ми захищаємо життя, демократію і свободу, і викликів у світі дуже багато. Мені здається, що ризики не захистити Україну сьогодні - це значить думати, як захищати себе завтра. Я думаю, це також важливий аргумент", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

У Німеччині ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на з'їзді у місті Різа у Саксонії у неділю, 12 січня, не включила до своєї передвиборчої програми пункт із засудженням російського вторгнення в Україну.