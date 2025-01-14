Зеленский объяснил, почему всем политсилам Германии важно поддерживать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность поддержки Украины всеми политсилами Германии и отметил, что риски не защитить Украину сегодня - это значит думать, как защищать себя завтра. Об этом Зеленский заявил во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, беспокоит ли Зеленского тот факт, что сейчас ультраправая партия "Альтернатива для Германии" - вторая по популярности в рейтингах, он отметил: "Большинство людей соглашаются с тем, что Украина защищает не только себя, а защищает ценности, защищает Европу".

"Все, несмотря на свою риторику, соглашаются в Европе, США... большинство людей соглашаются с тем, что Украина защищает не только себя, а защищает ценности, защищает Европу. Наши люди - военные прежде всего - защищают всех независимо на каком они месте. Мне кажется это самое главное. Безусловно, мы защищаем жизнь, демократию и свободу, и вызовов в мире очень много. Мне кажется, что риски не защитить Украину сегодня - это значит думать, как защищать себя завтра. Я думаю, это также важный аргумент", - сказал Зеленский.

Напомним

В Германии ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) на съезде в городе Риза в Саксонии в воскресенье, 12 января, не включила в свою предвыборную программу пункт с осуждением российского вторжения в Украину.