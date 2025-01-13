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Німецька партія АдН на з'їзді відмовилася засудити вторгнення рф в Україну

Німецька партія АдН на з'їзді відмовилася засудити вторгнення рф в Україну

Київ • УНН

 • 28051 перегляди

На з'їзді у Саксонії ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" не включила до програми засудження російської агресії. 69% делегатів проголосували проти цієї ініціативи.

У Німеччині ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на з'їзді у місті Різа у Саксонії у неділю, 12 січня, не включила до своєї передвиборчої програми пункт із засудженням російського вторгнення в Україну, повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Депутат Бундестагу Альбрехт Ґлазер, як пише агенція AFP, запропонував включити до маніфесту АдН положення, яке засуджує агресію рф. Він розкритикував той факт, що у 85-сторінковому проєкті програми партії на виборах до Бундестагу "немає жодного слова" критики нападу росії на Україну. У запропонованій ним пропозиції було б чітко зазначено, що війна рф "нехтує багатьма нормами міжнародного права війни щодо захисту цивільного населення", і тому АдН "засуджує поведінку президента путіна".

Утім, як зазначається, 69 відсотків з приблизно 600 делегатів з'їзду проголосували проти цієї ініціативи.

В ухваленому проєкті програми АдН війна в Україні згадується лише побіжно - без критики росії. "Війна в Україні розхитала європейський мирний порядок. Ми бачимо майбутнє України як нейтральної держави поза НАТО і ЄС", - зазначається проєкті документу АдН.

Доповнення

У передвиборчій програмі АдН, ухваленій делегатами, зокрема, йдеться про необхідність серйозно посилити міграційну політику, однією з цілей партії називається "рееміграція".

У перший день з'їзду кандидатка в канцлери ФРН від партії Аліс Вайдель у своїй промові заявила, що виступає за "повне закриттям кордонів Німеччини і поверненням назад усіх, хто подорожує без документів", а також "масштабні репатріації".

"Я кажу вам абсолютно чесно, якщо це має називатися рееміграцією, то нехай це називається рееміграцією", - сказала вона.

Також своїми завданнями АдН називає виведення Німеччини з ЄС і відмову від євро, можливо, часткову. Партійна програма відкидає розміщення у ФРН американських ракет середньої дальності, а також економічні санкції проти росії.

Окрім того, Аліса Вайдель пообіцяла відновити роботу "Північного потоку" у разі свого обрання, виступила за повернення до ядерної енергетики та збільшення кількості вугільних електростанцій. Також вона виступила проти зусиль з просування відновлюваної енергетики. Вайдель назвала вітрові електростанції "вітряками ганьби" і пообіцяла знести їх усі.

Окрім того, 12 січня на партійному з'їзді правопопулістів було ухвалено, що молодіжну організацію (АдН) під назвою "Молода альтернатива" (Junge Alternative, JA) буде розпущено, а замість неї створять нову організацію.

Керівництво АдН прагне таким чином сильніше прив'язати молодіжну організацію до партії. Так, планується, що її члени, які досягли 16-річного віку, надалі будуть членами материнської партії. Досі члени JA - за винятком тих, хто входить до правління - не були зобов'язані вступати в АдН.

Експерти також вважають, що молодіжна організація АдН буде краще захищена від можливої ​​заборони, якщо перестане бути незалежною. Правління АдН запропонувало для нової організації назву "Патріотична молодь" (Patriotische Jugend), але вона ще не затверджена.

Нині АдН посідає друге місце в опитуваннях громадської думки, набираючи в середньому 20 відсотків.

Дострокові парламентські вибори в Німеччині відбудуться 23 лютого.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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