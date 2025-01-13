Німецька партія АдН на з'їзді відмовилася засудити вторгнення рф в Україну
Київ • УНН
На з'їзді у Саксонії ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" не включила до програми засудження російської агресії. 69% делегатів проголосували проти цієї ініціативи.
У Німеччині ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на з'їзді у місті Різа у Саксонії у неділю, 12 січня, не включила до своєї передвиборчої програми пункт із засудженням російського вторгнення в Україну, повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
Депутат Бундестагу Альбрехт Ґлазер, як пише агенція AFP, запропонував включити до маніфесту АдН положення, яке засуджує агресію рф. Він розкритикував той факт, що у 85-сторінковому проєкті програми партії на виборах до Бундестагу "немає жодного слова" критики нападу росії на Україну. У запропонованій ним пропозиції було б чітко зазначено, що війна рф "нехтує багатьма нормами міжнародного права війни щодо захисту цивільного населення", і тому АдН "засуджує поведінку президента путіна".
Утім, як зазначається, 69 відсотків з приблизно 600 делегатів з'їзду проголосували проти цієї ініціативи.
В ухваленому проєкті програми АдН війна в Україні згадується лише побіжно - без критики росії. "Війна в Україні розхитала європейський мирний порядок. Ми бачимо майбутнє України як нейтральної держави поза НАТО і ЄС", - зазначається проєкті документу АдН.
Доповнення
У передвиборчій програмі АдН, ухваленій делегатами, зокрема, йдеться про необхідність серйозно посилити міграційну політику, однією з цілей партії називається "рееміграція".
У перший день з'їзду кандидатка в канцлери ФРН від партії Аліс Вайдель у своїй промові заявила, що виступає за "повне закриттям кордонів Німеччини і поверненням назад усіх, хто подорожує без документів", а також "масштабні репатріації".
"Я кажу вам абсолютно чесно, якщо це має називатися рееміграцією, то нехай це називається рееміграцією", - сказала вона.
Також своїми завданнями АдН називає виведення Німеччини з ЄС і відмову від євро, можливо, часткову. Партійна програма відкидає розміщення у ФРН американських ракет середньої дальності, а також економічні санкції проти росії.
Окрім того, Аліса Вайдель пообіцяла відновити роботу "Північного потоку" у разі свого обрання, виступила за повернення до ядерної енергетики та збільшення кількості вугільних електростанцій. Також вона виступила проти зусиль з просування відновлюваної енергетики. Вайдель назвала вітрові електростанції "вітряками ганьби" і пообіцяла знести їх усі.
Окрім того, 12 січня на партійному з'їзді правопопулістів було ухвалено, що молодіжну організацію (АдН) під назвою "Молода альтернатива" (Junge Alternative, JA) буде розпущено, а замість неї створять нову організацію.
Керівництво АдН прагне таким чином сильніше прив'язати молодіжну організацію до партії. Так, планується, що її члени, які досягли 16-річного віку, надалі будуть членами материнської партії. Досі члени JA - за винятком тих, хто входить до правління - не були зобов'язані вступати в АдН.
Експерти також вважають, що молодіжна організація АдН буде краще захищена від можливої заборони, якщо перестане бути незалежною. Правління АдН запропонувало для нової організації назву "Патріотична молодь" (Patriotische Jugend), але вона ще не затверджена.
Нині АдН посідає друге місце в опитуваннях громадської думки, набираючи в середньому 20 відсотків.
Дострокові парламентські вибори в Німеччині відбудуться 23 лютого.