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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Немецкая партия АдГ на съезде отказалась осудить вторжение рф в Украину

Немецкая партия АдГ на съезде отказалась осудить вторжение рф в Украину

Киев  •  УНН

 • 9454 просмотра

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На съезде в Саксонии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» не включила в программу осуждение российской агрессии. 69% делегатов проголосовали против этой инициативы.

В Германии ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) на съезде в городе Риза в Саксонии в воскресенье, 12 января, не включила в свою предвыборную программу пункт с осуждением российского вторжения в Украину, сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Депутат Бундестага Альбрехт Глазер, как пишет агентство AFP, предложил включить в манифест АдГ положение, осуждающее агрессию рф. Он раскритиковал тот факт, что в 85-страничном проекте программы партии на выборах в Бундестаг "нет ни одного слова" критики нападения россии на Украину. В предложенном им предложении было бы четко указано, что война рф "пренебрегает многими нормами международного права войны по защите гражданского населения", и поэтому АдГ "осуждает поведение президента путина".

Впрочем, как отмечается, 69 процентов из примерно 600 делегатов съезда проголосовали против этой инициативы.

В принятом проекте программы АдГ война в Украине упоминается лишь вскользь - без критики россии. "Война в Украине расшатала европейский мирный порядок. Мы видим будущее Украины как нейтрального государства вне НАТО и ЕС", - отмечается в проекте документа АдГ.

Дополнение

В предвыборной программе АдГ, принятой делегатами, в частности, говорится о необходимости серьезно ужесточить миграционную политику, одной из целей партии называется "реэмиграция".

В первый день съезда кандидат в канцлеры ФРГ от партии Алиса Вайдель в своей речи заявила, что выступает за "полное закрытие границ Германии и возвращение обратно всех, кто путешествует без документов", а также "масштабные репатриации".

"Я говорю вам абсолютно честно, если это должно называться реэмиграцией, то пусть это называется реэмиграцией", - сказала она.

Также своими задачами АдГ называет вывод Германии из ЕС и отказ от евро, возможно, частичный. Партийная программа отвергает размещение в ФРГ американских ракет средней дальности, а также экономические санкции против россии.

Кроме того, Алиса Вайдель пообещала возобновить работу "Северного потока" в случае своего избрания, выступила за возвращение к ядерной энергетике и увеличение количества угольных электростанций. Также она выступила против усилий по продвижению возобновляемой энергетики. Вайдель назвала ветровые электростанции "ветряными мельницами позора" и пообещала снести их все.

Кроме того, 12 января на партийном съезде правопопулистов было принято, что молодежная организация (АдН) под названием "Молодая альтернатива" (Junge Alternative, JA) будет распущена, а вместо нее создадут новую организацию.

Руководство АдГ стремится таким образом сильнее привязать молодежную организацию к партии. В частности, планируется, что ее члены, достигшие 16-летнего возраста, в дальнейшем будут членами материнской партии. До сих пор члены JA - за исключением тех, кто входит в правление - не были обязаны вступать в АдГ.

Эксперты также считают, что молодежная организация АдГ будет лучше защищена от возможного запрета, если перестанет быть независимой. Правление АдГ предложило для новой организации название "Патриотическая молодежь" (Patriotische Jugend), но оно еще не утверждено.

Сейчас АдГ занимает второе место в опросах общественного мнения, набирая в среднем 20 процентов.

Досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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