ООН планирует выделить Украине в течение года рекордную сумму помощи

План по привлечению нескольких миллиардов долларов для нужд украинцев уже утвержден глобальной международной организацией.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Украины.

Детали

Организация Объединенных Наций планирует привлечь более 2,6 млрд долларов для помощи украинцам в 2025 году. Это предусматривает план, утвержденный организацией.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что реализация уже обсуждена с заместителем Генсека ООН по гуманитарным вопросам, Координатором чрезвычайной помощи Томом Флетчером и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Речь идет о Плане гуманитарных потребностей и реагирования ООН в Украине в 2025 году