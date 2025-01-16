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ООН планирует выделить Украине в течение года рекордную сумму помощи

Киев  •  УНН

 • 8093 просмотра

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ООН утвердила план по привлечению более 2,6 млрд долларов для помощи украинцам в 2025 году. Также обсуждался с руководством ООН план гуманитарных потребностей - он включает программы по разминированию территории Украины.

План по привлечению нескольких миллиардов долларов для нужд украинцев уже утвержден глобальной международной организацией.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Украины.

Детали

Организация Объединенных Наций планирует привлечь более 2,6 млрд долларов для помощи украинцам в 2025 году. Это предусматривает план, утвержденный организацией.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что реализация уже обсуждена с заместителем Генсека ООН по гуманитарным вопросам, Координатором чрезвычайной помощи Томом Флетчером и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Речь идет о Плане гуманитарных потребностей и реагирования ООН в Украине в 2025 году

- сообщает пресс-служба украинского премьера.

Шмыгаль также сообщил, что все программы помощи для украинцев должны быть продолжены. Отдельно премьер подчеркнул, что Украина рассчитывает на весомый вклад ООН в гуманитарное разминирование Украины в 2025 году, - «в частности путем начала новых программ и проектов».

Напомним,

УНН передавал, что Эстония предоставит Украине очередной пакет военной помощи в размере 0,25% ВВП в первой половине 2025 года. Министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что поддержка страны продолжает расти.

Глава ООН приветствовал соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Газе16.01.25, 00:28 • 19038 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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