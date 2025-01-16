ООН планирует выделить Украине в течение года рекордную сумму помощи
Киев • УНН
ООН утвердила план по привлечению более 2,6 млрд долларов для помощи украинцам в 2025 году. Также обсуждался с руководством ООН план гуманитарных потребностей - он включает программы по разминированию территории Украины.
План по привлечению нескольких миллиардов долларов для нужд украинцев уже утвержден глобальной международной организацией.
Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Украины.
Детали
Организация Объединенных Наций планирует привлечь более 2,6 млрд долларов для помощи украинцам в 2025 году. Это предусматривает план, утвержденный организацией.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что реализация уже обсуждена с заместителем Генсека ООН по гуманитарным вопросам, Координатором чрезвычайной помощи Томом Флетчером и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Речь идет о Плане гуманитарных потребностей и реагирования ООН в Украине в 2025 году
Шмыгаль также сообщил, что все программы помощи для украинцев должны быть продолжены. Отдельно премьер подчеркнул, что Украина рассчитывает на весомый вклад ООН в гуманитарное разминирование Украины в 2025 году, - «в частности путем начала новых программ и проектов».
Напомним,
УНН передавал, что Эстония предоставит Украине очередной пакет военной помощи в размере 0,25% ВВП в первой половине 2025 года. Министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что поддержка страны продолжает расти.
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