Комісар ООН: понад 60% українських біженців готові повернутися додому, коли буде безпечно

Більшість українських біженців прагнуть повернутися додому, щойно в Україні буде безпечно. За даними опитування, 61% із них готові повернутися, коли створяться відповідні умови. Про це розповів верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді під час пресконференції, передає УНН.

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"Сьогодні зранку на дуже конструктивній зустрічі, яку ми мали з прем’єр-міністром, ми обговорювали те, що ціллю є, звичайно, не тільки забезпечення того, щоб ці люди залишалися назавжди біженцями. Ціллю є створити умови, щоб ці люди поверталися до України. Цього потребує Україна, і це те, що й хоче більшість біженців відповідно до нашого опитування: 61% біженців хочуть повернутися в Україну, як тільки буде встановлено безпечні умови в Україні", — сказав Гранді.

Він зазначив, що вже зараз хочуть почати працювати над питанням забезпечення житлом і працевлаштуванням. За словами Гранді, цього ранку він зустрічався із заступником міністра економіки, оскільки вони прагнуть підтримати урядові українські програми, спрямовані на створення умов для збільшення можливостей працевлаштування, зокрема програми підвищення кваліфікації та створення робочих місць. Він також додав, що співпрацюють з урядом у питаннях житла та житлових умов.

Нагадаємо

Організація Об'єднаних Націй планує залучити понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році.