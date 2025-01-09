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Чернишов: українцям за кордоном готові запропонувати роботу з бронюванням від мобілізації

Чернишов: українцям за кордоном готові запропонувати роботу з бронюванням від мобілізації

Київ • УНН

 • 33899 перегляди

Держава готова запропонувати українцям за кордоном роботу на оборонних підприємствах із можливістю бронювання від мобілізації. Планується створення спеціальних центрів вакансій в Україні та за кордоном.

Українцям, які перебувають за кордоном, держава готова запропонувати роботу на оборонних підприємствах із можливістю бронювання від мобілізації. Про це розповів міністр національної єдності України Олексій Чернишов у коментарі "Радіо Свобода", передає УНН.

Деталі

За словами урядовця, рішення про повернення залишається на розсуд самих громадян, однак у країні готові підтримати тих, хто обере цей шлях.

"Сьогодні Україна, деякі індустрії, потребують як повітря фахівців. Це і оборонна галузь, і галузь військово-промислова, це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби", - сказав Чернишов.

Він зазначив, що для залучення українців планується створення спеціальних центрів вакансій як на території України, так і за кордоном. Ці центри сприятимуть у пошуку роботи та надаватимуть фахівцям можливість реалізувати свій потенціал, якщо вони не мають наміру продовжувати службу у Збройних силах.

Також міністр наголосив, що більшість українських чоловіків, на його думку, готові зробити свій внесок у розвиток країни.

При цьому він додав, що в нинішній час основне завдання для багатьох – захист держави.

Нагадаємо

Віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявляв, що половина чоловіків призовного віку, які наразі перебувають за кордоном, готові повернутися в Україну без завершення війни за умови вирішення питання бронювання. 

Він додав, що у майбутніх "Хабах єдності" (Unity Hub) за кордоном планують вирішувати питання мобілізації та військово-облікових документів, а також сприяти працевлаштуванню в Україні.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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