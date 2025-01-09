Чернышов: украинцам за рубежом готовы предложить работу с бронированием от мобилизации
Киев • УНН
Государство готово предложить украинцам за рубежом работу на оборонных предприятиях с возможностью бронирования от мобилизации. Планируется создание специальных центров вакансий в Украине и за рубежом.
Украинцам, которые находятся за рубежом, государство готово предложить работу на оборонных предприятиях с возможностью бронирования от мобилизации. Об этом рассказал министр национального единства Украины Алексей Чернышов в комментарии "Радио Свобода", передает УНН.
Детали
По словам чиновника, решение о возвращении остается на усмотрение самих граждан, однако в стране готовы поддержать тех, кто выберет этот путь.
"Сегодня Украина, некоторые индустрии, нуждаются как воздух в специалистах. Это и оборонная отрасль, и отрасль военно-промышленная, это и другие отрасли. У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы", - сказал Чернышов.
Он отметил, что для привлечения украинцев планируется создание специальных центров вакансий как на территории Украины, так и за рубежом. Эти центры будут способствовать в поиске работы и предоставлять специалистам возможность реализовать свой потенциал, если они не намерены продолжать службу в Вооруженных силах.
Также министр подчеркнул, что большинство украинских мужчин, по его мнению, готовы внести свой вклад в развитие страны.
При этом он добавил, что в нынешнее время основная задача для многих - защита государства.
Напомним
Вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов заявлял, что половина мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся за границей, готовы вернуться в Украину без завершения войны при условии решения вопроса бронирования.
Он добавил, что в будущих "Хабах единства" (Unity Hub) за рубежом планируют решать вопросы мобилизации и военно-учетных документов, а также способствовать трудоустройству в Украине.