У Німеччині зафіксували рекордне падіння кількості мігрантів та біженців
Київ • УНН
У 2025 році кількість первинних заявок на притулок у Німеччині скоротилася на 51% порівняно з 2024 роком, досягнувши 113 236 заяв. Це пояснюється посиленням контролю на кордонах, призупиненням возз'єднання сімей та зміною режиму в Сирії, а також зростанням кількості депортацій на 20%.
Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини звітує про різке зниження міграційного тиску у 2025 році. Кількість первинних заявок на надання притулку скоротилася на 51% порівняно з 2024 роком та на 66% відносно показників 2023 року. Загалом за минулий рік було подано 113 236 заяв, тоді як роком раніше ця цифра сягала майже 230 тисяч. Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.
Деталі
Міністерство пояснює таку динаміку запровадженням "міграційного повороту".
Серед ключових причин спаду:
- посилення контролю на сухопутних кордонах країни;
- призупинення процедур возз'єднання сімей;
- скасування прискорених процесів натуралізації;
- зміна режиму в Сирії, що зменшило потік біженців з цього напрямку.
Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт заявив, що ці показники підтверджують ефективність обраного курсу. За його словами, світ отримав "чіткий сигнал" про зміну міграційної політики Європи.
Зростання кількості депортацій
Водночас у 2025 році Німеччина активізувала висилку осіб, які не мають права на перебування в країні. Кількість депортацій зросла на 20% порівняно з попереднім роком. Аналогічну тенденцію - рекордно високий рівень примусового повернення мігрантів - зафіксувала Європейська комісія в цілому по Європейському Союзу.
