4 січня, 15:52 • 13169 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 21520 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 44915 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 31285 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 43984 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 52688 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 58276 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 55799 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51087 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66256 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
У Німеччині зафіксували рекордне падіння кількості мігрантів та біженців

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У 2025 році кількість первинних заявок на притулок у Німеччині скоротилася на 51% порівняно з 2024 роком, досягнувши 113 236 заяв. Це пояснюється посиленням контролю на кордонах, призупиненням возз'єднання сімей та зміною режиму в Сирії, а також зростанням кількості депортацій на 20%.

У Німеччині зафіксували рекордне падіння кількості мігрантів та біженців

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини звітує про різке зниження міграційного тиску у 2025 році. Кількість первинних заявок на надання притулку скоротилася на 51% порівняно з 2024 роком та на 66% відносно показників 2023 року. Загалом за минулий рік було подано 113 236 заяв, тоді як роком раніше ця цифра сягала майже 230 тисяч. Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.

Деталі

Міністерство пояснює таку динаміку запровадженням "міграційного повороту".

Євросоюз ухвалить закон про центри прийому біженців у третіх країнах18.12.25, 23:44 • 4513 переглядiв

Серед ключових причин спаду:

  • посилення контролю на сухопутних кордонах країни;
    • призупинення процедур возз'єднання сімей;
      • скасування прискорених процесів натуралізації;
        • зміна режиму в Сирії, що зменшило потік біженців з цього напрямку.

          Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт заявив, що ці показники підтверджують ефективність обраного курсу. За його словами, світ отримав "чіткий сигнал" про зміну міграційної політики Європи.

          Зростання кількості депортацій

          Водночас у 2025 році Німеччина активізувала висилку осіб, які не мають права на перебування в країні. Кількість депортацій зросла на 20% порівняно з попереднім роком. Аналогічну тенденцію - рекордно високий рівень примусового повернення мігрантів - зафіксувала Європейська комісія в цілому по Європейському Союзу. 

          У США суд скасував рішення про припинення легального статусу 60 000 іммігрантів01.01.26, 09:16 • 9658 переглядiв

          Степан Гафтко

