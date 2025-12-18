Євросоюз ухвалить закон про центри прийому біженців у третіх країнах

Європейський Союз погодив новий закон, який розширює перелік "безпечних третіх країн" і посилює правила надання притулку, дозволяючи розглядати заяви мігрантів за межами Євросоюзу та спрощуючи депортації. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Представники 27 країн ЄС та Європейського парламенту погодили новий закон, який розширює європейську концепцію так званих "безпечних третіх країн" і ще більше обмежує можливості мігрантів отримати притулок на території Євросоюзу.

За словами міністра у справах імміграції та інтеграції Данії Расмуса Стоклунда, нова норма дозволить державам ЄС "укладати угоди з безпечними третіми країнами для розгляду заяв про надання притулку за межами Європи".

Після ухвалення цього закону спроститься процедура відхилення заяв про надання притулку від вихідців із безпечних країн, що не входять до ЄС. Прямий зв’язок між заявником і країною його походження більше не буде обов’язковим, що дозволить створювати так звані "центри повернення" у третіх країнах - пише DW.

Прикладом є план Італії щодо створення центрів для шукачів притулку в Албанії. Нідерланди розглядають можливість відкриття аналогічного центру в Уганді, а Німеччина вивчає можливість участі в цьому проєкті.

Особи, які шукають захисту в ЄС, зможуть бути депортовані навіть до країн, у яких вони раніше ніколи не перебували, а заявники, яким відмовили в притулку, не зможуть автоматично залишатися в ЄС на час розгляду апеляцій - йдеться у дописі.

Крім того, вперше планується сформувати спільний перелік безпечних країн походження. До нього одразу увійдуть Єгипет, Марокко, Туніс, Індія, Косово, Бангладеш і Колумбія.

Зазначається, що для шукачів притулку з цих країн мають застосовуватися прискорені процедури - наприклад, безпосередньо на кордонах або в транзитних зонах.

Країни-кандидати на вступ до ЄС також вважатимуться безпечними, якщо в них немає війни або серйозних загроз правам людини.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що у ЄС погодили посилення міграційних правил, що передбачає прискорення депортацій та скорочення соцвиплат для відхилених заявників на притулок. Також створюється щорічний Фонд солідарності на 2026 рік у розмірі 420 мільйонів євро для підтримки держав-членів, які зазнають найбільшого міграційного тиску.

