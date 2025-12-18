$42.340.15
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
17:01 • 16739 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з Молдовою
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 23209 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 19566 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 19151 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 25311 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 34212 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров'я потребує перезавантаження
18 грудня, 12:00 • 13000 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31 • 24682 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15 • 20964 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
Євросоюз ухвалить закон про центри прийому біженців у третіх країнах

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Європейський Союз погодив новий закон, що дозволяє розглядати заяви мігрантів за межами ЄС та спрощує депортації. Це розширює перелік "безпечних третіх країн" та обмежує можливості отримання притулку на території Євросоюзу.

Євросоюз ухвалить закон про центри прийому біженців у третіх країнах

Європейський Союз погодив новий закон, який розширює перелік "безпечних третіх країн" і посилює правила надання притулку, дозволяючи розглядати заяви мігрантів за межами Євросоюзу та спрощуючи депортації. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Представники 27 країн ЄС та Європейського парламенту погодили новий закон, який розширює європейську концепцію так званих "безпечних третіх країн" і ще більше обмежує можливості мігрантів отримати притулок на території Євросоюзу.

За словами міністра у справах імміграції та інтеграції Данії Расмуса Стоклунда, нова норма дозволить державам ЄС "укладати угоди з безпечними третіми країнами для розгляду заяв про надання притулку за межами Європи".

Після ухвалення цього закону спроститься процедура відхилення заяв про надання притулку від вихідців із безпечних країн, що не входять до ЄС. Прямий зв’язок між заявником і країною його походження більше не буде обов’язковим, що дозволить створювати так звані "центри повернення" у третіх країнах

- пише DW.

Прикладом є план Італії щодо створення центрів для шукачів притулку в Албанії. Нідерланди розглядають можливість відкриття аналогічного центру в Уганді, а Німеччина вивчає можливість участі в цьому проєкті.

Особи, які шукають захисту в ЄС, зможуть бути депортовані навіть до країн, у яких вони раніше ніколи не перебували, а заявники, яким відмовили в притулку, не зможуть автоматично залишатися в ЄС на час розгляду апеляцій

- йдеться у дописі.

Крім того, вперше планується сформувати спільний перелік безпечних країн походження. До нього одразу увійдуть Єгипет, Марокко, Туніс, Індія, Косово, Бангладеш і Колумбія.

Зазначається, що для шукачів притулку з цих країн мають застосовуватися прискорені процедури - наприклад, безпосередньо на кордонах або в транзитних зонах.

Країни-кандидати на вступ до ЄС також вважатимуться безпечними, якщо в них немає війни або серйозних загроз правам людини.

Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини07.12.25, 05:08 • 16424 перегляди

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що у ЄС погодили посилення міграційних правил, що передбачає прискорення депортацій та скорочення соцвиплат для відхилених заявників на притулок. Також створюється щорічний Фонд солідарності на 2026 рік у розмірі 420 мільйонів євро для підтримки держав-членів, які зазнають найбільшого міграційного тиску.

Польща готує скасування спецстатусу для українців: що зміниться з березня 2026 року16.12.25, 19:20 • 10183 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини СвітуНаші за кордоном
Уганда
Колумбія
Албанія
Марокко
Туніс
Індія
Європейський Союз
Бангладеш
Єгипет
Косово