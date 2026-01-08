$42.560.14
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 17072 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 23917 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 19497 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 21605 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 24325 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 32328 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
7 січня, 10:27 • 27473 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 28686 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 20278 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем'єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
Україна збільшила виробництво озброєння у півтора раза за рік - Міноборони

Київ • УНН

 • 90 перегляди

За підсумками 2025 року Укроборонпром наростив обсяги виробництва озброєння та військової техніки на 50%, досягнувши понад 180 млрд грн. Цей стрибок став можливим завдяки розширенню потужностей та зростанню державних контрактів.

Україна збільшила виробництво озброєння у півтора раза за рік - Міноборони

За підсумками 2025 року підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" (Укроборонпром) збільшили обсяги виробництва озброєння та військової техніки у півтора раза порівняно з попереднім роком – зі 122 млрд грн у 2024 році до понад 180 млрд грн у 2025-му. Про це повідомляється на сайті Міноборони, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що такий динамічний стрибок став результатом розширення виробничих потужностей та зростання завантаженості підприємств – кількість державних контрактів за минулий рік зросла більш ніж на 50%.

Це відповідь України на виклики сучасної війни та свідчення того, що наша зброя стає фундаментом національної безпеки

– заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Вказується, що особливу роль у досягненні цих результатів відіграли ветерани. Так, в Укроборонпромі триває розвиток кадрового потенціалу та соціальна інтеграція захисників: кількість ветеранів, які приєдналися до команди АТ "Укроборонпром" та підприємств Групи в 2025 році, зросла на 37%. Наразі в структурі товариства працює понад 1000 ветеранів.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України затвердив створення єдиної електронної бази виробників та постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Цей Реєстр мінімізує корупційні та безпекові ризики, роблячи конкуренцію чесною в оборонній промисловості.

Вадим Хлюдзинський

