Україна збільшила виробництво озброєння у півтора раза за рік - Міноборони
Київ • УНН
За підсумками 2025 року Укроборонпром наростив обсяги виробництва озброєння та військової техніки на 50%, досягнувши понад 180 млрд грн. Цей стрибок став можливим завдяки розширенню потужностей та зростанню державних контрактів.
Деталі
Зазначається, що такий динамічний стрибок став результатом розширення виробничих потужностей та зростання завантаженості підприємств – кількість державних контрактів за минулий рік зросла більш ніж на 50%.
Це відповідь України на виклики сучасної війни та свідчення того, що наша зброя стає фундаментом національної безпеки
Вказується, що особливу роль у досягненні цих результатів відіграли ветерани. Так, в Укроборонпромі триває розвиток кадрового потенціалу та соціальна інтеграція захисників: кількість ветеранів, які приєдналися до команди АТ "Укроборонпром" та підприємств Групи в 2025 році, зросла на 37%. Наразі в структурі товариства працює понад 1000 ветеранів.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України затвердив створення єдиної електронної бази виробників та постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Цей Реєстр мінімізує корупційні та безпекові ризики, роблячи конкуренцію чесною в оборонній промисловості.
