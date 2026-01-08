Україна збільшила виробництво озброєння у півтора раза за рік - Міноборони

За підсумками 2025 року підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" (Укроборонпром) збільшили обсяги виробництва озброєння та військової техніки у півтора раза порівняно з попереднім роком – зі 122 млрд грн у 2024 році до понад 180 млрд грн у 2025-му. Про це повідомляється на сайті Міноборони, інформує УНН.

Зазначається, що такий динамічний стрибок став результатом розширення виробничих потужностей та зростання завантаженості підприємств – кількість державних контрактів за минулий рік зросла більш ніж на 50%.

Це відповідь України на виклики сучасної війни та свідчення того, що наша зброя стає фундаментом національної безпеки