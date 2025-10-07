Укроборонпром уклав три міжнародні угоди на форумі DFNC3 – зі США, Іспанією та Румунією
Під час форуму DFNC3 "Укроборонпром" підписав кілька важливих угод зі світовими компаніями щодо озброєння.
У перший день міжнародного оборонного форуму DFNC3 держконцерн "Укроборонпром" підписав три угоди про співпрацю з компаніями зі США, Іспанії та Румунії. Про це повідомив генеральний директор Герман Сметанін, пише УНН.
За повідомленням гендиректора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна, партнерство зі США оформлено з компанією LeVanta Tech Inc. – сторони домовилися про спільну роботу в межах концепції "float-and-fly", спрямовану на підвищення швидкості та стійкості українських розробок.
Також планується організація навчальних програм для українських зброярів та розвиток виробництва в Україні.
З іспанською компанією Escribano "Укроборонпром" закріпив нові домовленості щодо співпраці у сфері бронетехніки та перспектив розвитку систем протиповітряної оборони.
Третя угода підписана з румунською компанією Romarm. Вона передбачає спільне виробництво технічних рішень і безпілотних платформ, а також залучення інвестицій для реалізації спільних оборонних проєктів.
